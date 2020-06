SON DAKİKA | Vince Carter kariyerini noktaladı

NBA’de son olarak Atlanta Hawks forması giyen ‘Air Canada’ lakaplı efsane basketbolcu Vince Carter, aktif sporculuk kariyerini noktaladı. ‘Winging It with Vince Carter’ adlı podcast programında kariyerine son verdiğini açıklayan 43 yaşındaki Vince Carter, 22 yıllık NBA macerasında 8 kez All-Star seçilmişti.

NBA tarihinin en uzun süre forma giyen oyuncusu unvanını da elinde bulunduran Vince Carter ayrıca, 1990, 2000, 2010 ve 2020’li yıllarda parkeye çıkarak NBA’de on yıllık 4 ayrı dönemde forma giyen ilk oyuncu olmayı da başarmıştı. Yaptığı inanılmaz smaçlarda basketbolseverlerin beğenisini kazanan Vince Carter, “Artık basketbolu resmen bıraktığımı açıklıyorum. Artık parkeye çıkmayacağım. Benden bu kadar” diyerek kariyerine son verdiğini hayranlarına duyurdu.

Vince Carter, son olarak 11 Mart’ta Atlanta Hawks ile New York Knicks arasında oynanan maçta forma giymişti. Vince Carter’ın maçın bitimine 13.6 saniye kala attığı üç sayılık basket, takımının maçı 136-131 kaybetmesine engel olamamıştı. O basket, Vince Carter’ın kariyerinde attığı son sayı olarak tarihe geçti.

İşte o an:

Kariyerine Toronto Raptors’da başlayan Vince Carter, sırasıyla New Jersey Nets, Orlando Magic, Phoenix Suns, Dallas Mavericks, Memphis Grizzlies ve Sacramento Kings formaları giydikten sonra, Atlanta Hawks’a imza atmıştı.

NBA resmi Twitter hesabı, Vince Carter’ın emeklilik kararını yıldız basketbolcunun kariyeri boyunca yaptığı en güzel smaçların derlendiği -bir videoyu paylaşarak duyurdu:

Celebrate @mrvincecarter15‘s high-flying career with where it all began… his @Raptors #NBAMixtape! #H15TORY pic.twitter.com/Gk2GV6bNz4

— NBA (@NBA) June 25, 2020