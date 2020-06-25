SON DAKİKA | TFF kararını verdi: 2. ve 3. Lig maçları…

Türkiye Futbol Federasyonu, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig müsabakalarının 18 Temmuz'dan itibaren başlayacağını açıkladı. TFF 2. ve 3. Lig’inde mücadele eden takımlar, liglerin oynatılmamasını istediklerini TFF’ye bildirmişti.

TFF’ye başvuruda bulunan 89 kulüpten 79’u, liglerde kalan maçların oynanmaması yönünde TFF’ye talepte bulunmuştu.

TFF’nin resmi sitesinden yapılan açıklamada, maç programının kısa süre içinde açıklanacağı belirtildi.

İşte TFF’nin yaptığı açıklama:

“TFF Yönetim Kurulu, bugün Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde gündemdeki konuları görüşmek üzere rutin Yönetim Kurulu toplantısını gerçekleştirmiştir. Toplantıda Yönetim Kurulu, gündem maddelerinden birisi olan Covid-19 salgını nedeniyle ara verilen TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig müsabakalarının tamamlanması konusunda yaptığı değerlendirme sonucunda, daha önce açıklandığı gibi bu iki ligin 18 Temmuz 2020’den itibaren oynatılması kararını vermiştir.

TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig’de kalan müsabakaların programı en kısa zamanda kamuoyuna duyurulacaktır.”

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