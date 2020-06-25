Son dakika | Beşiktaş’ta iki futbolcu corona pozitif çıktı!

Beşiktaş Kulübü dün yapılan corona testlerinde iki futbolcunun sonucunun pozitif çıktığını duyurdu. İki futbolcunun da takip ve tedavi sürecinin başladığı belirtildi. Siyah-beyazlılar, yarın (Cuma) akşam saat 21.00’de Konyaspor ile Vodafone Park’ta 29. haftanın açılış maçında karşılaşacak.

Siyah-beyazlılar’ın resmi siteden yaptığı açıklama şöyle;

“24 Haziran Çarşamba günü, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde, tüm futbolcularımız, teknik heyetimiz ve tesis çalışanlarımıza Covid-19 testi yapılmıştır. Yapılan testler neticesinde, iki futbolcumuzda pozitif Covid-19 test sonucu tespit edilmiştir.

Testi pozitif sonuçlanan futbolcularımızın takip ve tedavi sürecine, ilgili prosedürler doğrultusunda derhal başlanmıştır.

Dr. Tekin Kerem Ülkü

Beşiktaş JK Sağlık Ekibi Danışmanı”

Öte yandan TFF Sağlık Kurulu’nun lig maçları başlamadan önce duyurduğu kurallara göre; Beşiktaş ile son 2 haftada karşılaşan Antalyaspor ve Denizlispor’da tüm oyuncular ile çalışanlar, 48 saat içinde teste girecek.

14 MAYIS’TA 8 KİŞİ POZİTİF ÇIKMIŞTI

Beşiktaş Kulübü’nde daha önce corona vakasına rastlanmıştı. Siyah-beyazlılar, başkan Ahmet Nur Çebi’nin de dahil olduğu 8 kişinin pozitif sonuç verdiğini duyurmuştu.

BEŞİKTAŞ’IN KONYASPOR MAÇI KAMP KADROSU ŞU ŞEKİLDE AÇIKLANMIŞTI