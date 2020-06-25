Son dakika Beşiktaş’ta çifte şok! Ljajic ve Lens sakatlandı

Beşiktaş antrenmanda sakatlanan Adem Ljajic ve Jeremain Lens’in durumlarıyla ilgili açıklama yaptı. İki futbolcu da yarın (Cuma) oynanacak İttifak Holding Konyaspor karşılaşmasında forma giyemeyecek.

Açıklamada “İttifak Holding Konyaspor maçına hazırlanan Futbol Takımımızda, antrenman sırasında sağ uyluk arka adalesi burkulan Adem Ljajic ile sağ uyluk arka adalesinde ağrı hisseden Jeremain Lens'in Acıbadem Hastanesi'nde gerçekleştirilen MR görüntülemeleri sonucu; Adem Ljajic'de ATFL ve CFL sprain, Jeremain Lens'te semitendinosus (grade 1) strain tespit edilmiştir” denildi.