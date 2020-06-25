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Sözcü

Sezon sonu kontratı biten Pedro, Roma ile anlaşmaya vardı

Chelsea'nin İspanyol oyuncusu Pedro, yeni sezon için İtalya'nın Roma takımıyla anlaşmaya vardı.

SKOR DIŞ HABER
14:19 -
Haberler Futbol
Sezon sonu kontratı biten Pedro, Roma ile anlaşmaya vardı

Premier Lig’de sezon sonu kontratı biten oyuncuların kariyerlerine nerede devam edecekleri belli olmaya devam ediyor.

Chelsea’de bu yaz kontratı bitecek oyunculardan biri olan İspanyol yıldız Pedro, yeni sezonda Roma forması giyecek. Sky Sports’un yaptığı habere göre oyuncu uzun bir süredir İtalyan ekibiyle iletişim halindeydi. Corono süreci sebebiyle uzayan sezonu Chelsea’de tamamlacak Pedro, 2020/2021 sezonundan itibaren Roma için ter dökecek.

Kontratın detayları henüz açıklanmadı. Chelsea’de bir diğer veteran yıldız Willian’ın yeni adresinin neresi olacağı merakla bekleniyor. Roma’da ise Pedro’nun gelişiyle genç yıldız adayı Justin Kluivert’ın Premier Lig’in yolunu tutması bekleniyor.

Pedro daha önce Barcelona forması giymiş ve takımıyla 3 kez Şampiyonlar Ligi şampiyonluğuna ulaşmıştı. Dünya şampiyonu olan İspanya kadrosunda da yer alan Pedro, 5 senedir Chelsea forması giyiyordu. 32 yaşındaki yaşındaki oyuncu Premier Lig’de çıktığı 135 maçta takımına 29 gol, 18 asistlik katkıda bulunmuştu.

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Son güncelleme: 14:37 25.06.2020