Semih Özsoy’dan Obradovic’e: Aileni ikna etmek için Sırbistan’a beraber gidelim

Geçen hafta İstanbul’a gelen ve anlaşmaya yakın olan Obradovic’le yaşananların perde arkasına Sözcü ulaştı.

Görüşmeler için Türkiye’ye gelen Obradovic’e Ali Koç özel uçağını tahsis ederek kalmasını ne kadar istediğini göstermiş ancak Sırp başantrenör mütevazi tavrıyla bunu kabul etmemişti.

Obradovic’in görüşmeler öncesi ailesiyle ve “çalışmanı istemiyoruz” tavrıyla kafasının karışık bir şekilde İstanbul’a geldiği öğrenildi.

Tecrübeli başantrenör, ailesinin de isteğiyle görüşmelere negatif bir düşünceyle başladı ancak görüşmeler ilerledikçe imza atmaya yakınlaştı.

AİLESİ İLE BİR DAHA KONUŞACAĞINI SÖYLEDİ

Başkan Ali Koç ve başkan vekili Semih Özsoy’la Obradovic’in görüşmelerinde bütçe ve maaş konusu çok az bir vakitte konuşulup ortak noktada anlaşıldı.

Görüşmeler ilerledikçe Obradovic’in de Fenerbahçe’de kalma fikri ağır basmaya başladı. Obradovic, yönetime ülkesine dönerek ailesiyle bir kez daha konuşacağını söyledi.

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‘ELİMDEN GELENİ YAPAYIM’

Bir aksilik yaşanmamasını isteyen Semih Özsoy, olacakları tahmin edermişcesine “Koç bende seninle geleyim. Ailenle bir de ben konuşayım. Elimden geleni yapayım ve aileni beraber ikna edelim” teklifinde bulundu.

Bunu kabul etmeyen Obradovic, ailesiyle yalnız görüşmek istedi. Herkes olumlu bir cevap beklerken salı akşamı saat 20:00 sularında Obradovic’ten olumsuz haber geldi.

KALMAK İSTEMESİNE RAĞMEN…

Kariyerinin son 19 yılında sadece 1 yıl dinlenip ailesine vakit ayıran Obradovic, ailesinin isteğini karşılıksız bırakamadı. Pandemi sürecinde ailesinin çalışmasını istememesi ve uzun yıllardır ayrı kalmaları gerekçesiyle Obradovic çok üzülerek kararı Fenerbahçe yönetimine bildirdi.

Obradovic’in kalması için Fenerbahçe yönetimi başta başkan Ali Koç ve başkan vekili Semih Özsoy olmak üzere büyük bir çaba harcadı. Obradovic de kalmak istemesine rağmen ailesinin isteği ağır bastı ve 7 yıllık serüven sona erdi.