Oğulcan Çağlayan’da engel yok

RiZESPOR, Galatasaray'ın prensipte anlaştığı Oğulcan Çağlayan'ın sözleşmesini tek taraflı olarak 1 sene uzatsa da transfere engel olamayacak gibi…

FIFA ve TFF kuralları, oyuncudan yana. Yani Oğulcan, kendisinden onay alınmadan kontratının uzatıldığı gerekçesiyle Uyuşmazlık Çözüm Kurulu ya da FIFA'ya başvurursa, sözleşmesi bittiği için istediği takıma gitme hakkına sahip olacak.

Daha önce Mehmet Aurelio'nun Fenerbahçe'den Real Betis'e, Bekir Ozan Has'ın Bursaspor'dan Gaziantepspor'a ve Batalla'nın V.Sarsfield'dan Bursaspor'a transferlerinde FIFA futbolcuları haklı bulmuş ve transferler geçerli sayılmıştı. Cimbom da bu yüzden Oğulcan'da sorun olacağını düşünmüyor.