NBA’de üç isim Covid-19’a yakalandı! Jabari Parker, Alex Len ve Malcolm Brogdon…

NBA’de Sacramento Kings forması giyen Jabari Parker ve Alex Len ile Indiana Pacers forması giyen Malcolm Brogdon’da corona virüsü tespit edildi. Üç oyuncu da sezonun devamından önce parkelere dönmeyi umduklarını ifade etti.

Parker, NBA’in resmi internet sitesinde yayınlanan açıklamasında “Günler önce Covid-19 testim pozitif çıktı ve derhal Chicago’da kendimi karantinaya aldım ve hala buradayım” ifadelerini kullandı.

Yıldız isim şöyle devam etti: “İyileşme sürecinde ilerliyorum ve iyi hissediyorum. Sezonun geri kalanı için yeniden parkeye döndüğümüzde Orlando’da takım arkadaşlarıma katılmayı dört gözle bekliyorum.”

Kings pivotu Len ise Instagram hesabında paylaşımda bulunurken “Dün Sacramento’da teste girdim ve Covid-19 pozitif olduğum ortaya çıktı… Derhal izolasyona girdim ve temizlenmeyi, takım arkadaşlarımla yeniden bir araya gelip play-off mücadelemizi sürdürmeyi dört gözle bekliyorum” ifadelerini kullandı.

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Brogdon da Covid-19’a yakalandığı bilgisini Twitter’da Indiana Pacers’ın resmi hesabı aracılığıyla paylaştı: “Yakın zamanda Covid virüsü testim pozitif çıktı ve şu an karantinadayım. İyiyim, iyi hissediyorum ve iyi ilerliyorum. Orlando’da, NBA sezonun kalanında ve play-off’ta takım arkadaşlarıma katılmayı planlıyorum.”

Mart ayında askıya alınan NBA’de sezon 31 Temmuz’da Disney’in Orlando’daki tesislerinde devam edecek.