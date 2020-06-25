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Sözcü

Mehmet Zeki Çelik, Atalanta’ya

Fransa'nın Lille Kulübü'nde forma giyen milli oyuncu Mehmet Zeki Çelik'in yeni durağı İtalya oluyor. Serie A ekibi Atalanta, genç oyuncu için resmi teklife hazırlanıyor.

14:17 -
Haberler Futbol
Mehmet Zeki Çelik, Atalanta’ya

2016 yılında İstanbulspor’dan Lille’e transfer olan Çelik’in maçlarını izleyen ve pandemi sürecinden sonra da oyuncu için hazırlanan raporları değerlendiren İtalyan kulübü kısa bir süre içinde Lille’e teklifini sunacak. Transferin 15-20 milyon EURO arasında bir bonservis bedeliyle tamamlanması bekleniyor.

Bu sezon Fransa Ligi’nde 23 maça çıkan Çelik’in 3 asisti bulunuyor. Ayrıca milli yonucu ay yıldızlı forma ile  de başarılı performanslar gösterirken teknik direktör Şenol Güneş’in de vazgeçilmezi oldu.

atalanta Mehmet Zeki Çelik