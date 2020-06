Leeds United tribünlerinde Usame bin Ladin şoku!

Corona virüsü sürecinde kulüplerin tribünlerini doldurduğu “karton taraftar” uygulaması İngiltere Championship’in iddialı ekiplerinden Leeds United’ın başını ağrıttı.

Leeds United’ın yuvası Elland Road’daki yaklaşık 15 bin “karton taraftar” arasında 2011’de ABD’nin düzenlediği operasyonla öldürülen eski El-Kaide lideri Usame bin Ladin’in de fotoğrafının yer aldığı tespit edildi.

9 Eylül terör saldırılarının planlayıcısı ve azmettiricisi olan ismin fotoğrafının tribünde yer alması sosyal medyada gündem oluştururken BBC’de yer alan habere göre açıklamada bulunan Leeds United yetkilileri tribünde başka bir rahatsız edici fotoğrafa yer verilmeyeceğini ve tüm fotoğrafları incelediklerini ifade etti.

Tremendous effort from whoever actually paid English pounds just to have Bin Laden sit in the Leeds crowd. pic.twitter.com/XhEZd87Vqw

