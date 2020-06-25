Leeds United tribünlerinde Usame bin Ladin şoku!

Corona virüsü sürecinde kulüplerin tribünlerini doldurduğu “karton taraftar” uygulaması İngiltere Championship’in iddialı ekiplerinden Leeds United’ın başını ağrıttı.

Leeds United’ın yuvası Elland Road’daki yaklaşık 15 bin “karton taraftar” arasında 2011’de ABD’nin düzenlediği operasyonla öldürülen eski El-Kaide lideri Usame bin Ladin’in de fotoğrafının yer aldığı tespit edildi.

9 Eylül terör saldırılarının planlayıcısı ve azmettiricisi olan ismin fotoğrafının tribünde yer alması sosyal medyada gündem oluştururken BBC’de yer alan habere göre açıklamada bulunan Leeds United yetkilileri tribünde başka bir rahatsız edici fotoğrafa yer verilmeyeceğini ve tüm fotoğrafları incelediklerini ifade etti.

Tremendous effort from whoever actually paid English pounds just to have Bin Laden sit in the Leeds crowd. pic.twitter.com/XhEZd87Vqw — Elliot Hackney (@ElliotHackney) June 24, 2020

Avustralya’da da benzer bir olay yaşandı

Bu ay başında Avustralya’da da benzer bir olay yaşanmış ve National Rugby League’de (Ulusal Ragbi Ligi) Penrith Panthers’ın Newcastle Knights ile bir araya geldiği maçta Britanyalı seri katil Harold Shipman’ın fotoğrafının da tribünlerde yer aldığı ortaya çıkmıştı.

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Bu iki olay üzerine bu uygulamaya giden kulüplerin fotoğrafları daha sıkı denetlemesi gerektiği de gün yüzüne çıktı.

Championship’te 38 hafta sonunda bitime 8 maç kala Leeds United, 64 puanla üçüncü sırada yer alan Fulham’ın 7 puan önünde 71 puanla ikinci sırada yer alıyor.