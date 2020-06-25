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Galatasaray’ın 100 binlik cezası onandı!

Galatasaray, Çaykur Rizespor maçından sonra resmi siteden yaptığı açıklama sonrası aldığı 100 bin TL'lik aldığı ceza için yaptığı itiraz Tahkim Kurulu tarafından reddedildi!

18:33 -
Haberler Futbol
Galatasaray’ın 100 binlik cezası onandı!

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Galatasaray'ın internet sitesinden yapılan açıklama üzerine verilen 100 bin TL para cezasına itirazını reddederek cezayı oybirliği ile onadı.

Tahkim Kurulu'ndan yapılan açıklama şu şekilde:

“Galatasaray Sportif Sınai ve Ticaret Yatırım A.Ş.’nin PFDK’nın 18.06.2020 tarihli E.2019-2020/800 K.2019-2020/946 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;- Galatasaray Sportif Sınai ve Ticaret Yatırım A.Ş.’nin resmi internet sitesinde sportmenliğe aykırı açıklamada bulunulması nedeniyle FDT’nin 38/3. ve 38/4. maddeleri uyarınca 100.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında sübut ,hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile, Karar verilmiştir.”

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