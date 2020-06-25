Galatasaray’da 10 numara Hakan Çalhanoğlu’na…

Metin Oktay, Hagi ve Sneijder gibi efsane futbolcuların giydiği Galatasaray'ın 10 numarası halen Younes Belhanda'da. Belhanda, sarı-kırmızılılarda devam etmek istese de yönetimin Faslı futbolcuyu iyi bir rakama elden çıkarmaya çalıştığı biliniyor. Ve yerine düşünülen yeni 10 numara da belli oldu: Hakan Çalhanoğlu…

Fatih Terim, milli takıma ilk kez kendisinin aldığı oyuncunun transferini istiyordu. Oyuncunun da Milan'dan ayrılık yönünde ışık yakması üzerine Cimbom, vakit kaybetmeden devreye girdi.

GERÇEK GALATASARAYLI

HAKAN'IN menajeri Gordon Stipic, Milan'ın 2021'de bitecek kontratını uzatmak için kendileriyle görüşmediğini, oyuncusunun Şampiyonlar Ligi'ni hedeflediğini açıkladı. Yeni sezonda şampiyonluğa oynayacak kadronun iskeletini Hakan Çalhanoğlu'nun üzerine kurmayı planlayan Terim de transfere onay verdi. Belhanda'nın satılmasıyla oluşacak bonservis ve maaş bütçesi milli yıldıza aktarılacak. Her fırsatta Galatasaraylı olduğunu belirten Hakan'ın da iyi bir projeye ‘Evet' diyeceği konuşuluyor.