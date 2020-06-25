Eski Formula 1 patrunu: Sebastian Vettel ara vermeli

Formula 1’in eski patronu Bernie Ecclestone, Ferrari’nin ünlü pilotu Sebastian Vettel’in 2021 sezonunda yarışmaması gerektiğini söyledi.

2017 senesinde organizasyonun Liberty Media’ya satılmasının ardından Formula 1’in yönetim kurulundan ayrılan Ecclestone, Vettel ile sohbet etme şansı bulduğunu söyledi.

İngiliz basınında yer alan habere göre 89 yaşındaki iş insanı, “Vettel ile ara ara konuşuyoruz. Bence Formula 1’e 2021 sezonunda ara vermeli. Yeni kurallar ve düzenle 2022 sezonunda spora geri dönmesi onun açısından mantıklı olabilir. Böylece sporun gideceği yönü ve değişimi daha iyi anlayabilir” diye konuştu.

Daha önce Vettel’in Red Bull’dan takım arkadaşı Mark Webber de benzer bir yorumda bulunmuştu. Vettel 2020 sezonunu Ferrari’de tamamlamasının ardından serbest kalacak. 4 kez dünya şampiyonu pilot henüz herhangi bir takımla kontrat imzalamadı. Ferrari ise 2021 sezonunda yoluna Charles Leclerc’ın yanına eklediği Carlos Sainz Jr. ile devam edecek.

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