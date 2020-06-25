Dominic Thiem: ‘Hataydı. Fazla gaza geldik, çok çok üzgünüm…’

Dünya üç numarası Dominic Thiem, Novak Djokovic’in düzenlediği, sosyal mesafelerin unutulduğu ve dört sporcunun corona virüsüne yakalanmasıyla tam anlamıyla bir skandala dönüşen Adria Tour hakkında açıklamalarda bulundu.

Thiem çok üzgün olduğunu dile getirirken “Haftalarca seyircisiz oynadık ve turnuvaya seyircilerin de gelmesi bizi mutlu etmişti. Sırbistan hükümetinin corona kurallarına güvendik ancak fazla iyimsermişiz. Davranışımız bir hataydı, fazla gaza geldik. Çok çok üzgünüm” ifadelerini kullandı.

Sosyal mesafelerin unutulduğu, sporcuların top toplayıcı çocuklar da dahil olmak üzere hep birlikte kol kola pozlar verdiği, bunların yanı sıra bir gece kulübünde sporcuların çılgınca eğlendiği organizasyon iptal edilirken Novak Djokovic, Borna Coric, Grigor Dimitrov ve Viktor Troicki’nin testleri pozitif çıktı.

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Ne kadar yayıldığı tam olarak bilinmiyor

Binlerce taraftarın tribünlerden takip ettiği organizasyonun seyirciler, görevliler ve top toplayıcı çocuklar üzerindeki tam etkisi ve virüsü ne kadar yayıldığı henüz bilinmiyor ancak Djokovic’le temasta bulunan NBA yıldızı Nikola Jokic’in de virüse yakalanması organizasyona yönelik tepkileri iyice artırdı.

Bugüne kadar testleri negatif çıkan Dominic Thiem, corona virüsü sürecinde beş kez teste girdiğini ve hepsinde sonucun negatif çıktığını ifade etti. Avusturyalı 26 yaşındaki tenisçi virüsü taşıyan herkese hızlı bir iyileşme süreci dilediğini de belirtti.