Dallas Cowboys oyuncusu Ha Ha Clinton Dix’in evini ayılar bastı

NFL takımlarından Dallas Cowboys’un savunmacısı Ha Ha Clinton-Dix, sosyal medya üzerinden evine giren iki ayıyı takipçileriyle paylaştı.

Videoda evinin bir bölümünde scooter kullanırken gördüğümüz Clinton-Dix, karşısına çıkan ayılar karşısında şok olduğu ve neredeyse scooter üzerinden düştüğü görülüyor.

Clinton-Dix karşılaştığı durumun yarattığı korkuyla içeri doğru koşarken, ünlü sporcunun verdiği tepkiden korkan ayılar da aksi yöne doğru hareket ediyor.

Ligdeki ilk beş senesini Green Bay Packers’ta geçiren Clinton-Dix, geçtiğimiz sene Chicago Bears’ta geçirmişti. Ligin önemli takımlarından Chicago’nun maskotu da ayılar olması komik bir tesadüfü ortaya çıkardı. Birinci turda seçilerek lige giren Clinton-Dix, geçtiğimiz sene başında Dallas Cowboys ile 4 milyon dolar karşılığında bir senelik anlaşmaya varmıştı.