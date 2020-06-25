Chelsea Manchester City maçı hangi kanalda canlı izlenecek?

Premier Lig’de heyecan sürüyor. Dünyanın en fazla takip edilen liglerinden olan İngiltere Premier Lig’in 31. haftasında bu akşam Chelsea sahasında Manchester City’i konuk edecek. Stamford Bridge Stadı’nda oynanacak karşılaşma için artık az bir süre kaldı. 22.15’te başlayacak mücadelede Premier Lig’in bu seneki şampiyonun da belli olma ihtimali bulunuyor. Manchester City’nin Chelsea karşısında puan kaybetmesi halinde, 86 puanla lider durumda olan Liverpool şampiyonluğunu ilan edecek. Manchester City Ligde 63 puanla 2. sırada yer alıyor. Chelsea ise 51 puanla 4. sırada. İşte ChelseManchester City maçının canlı yayın bilgileri…

CHELSEA-MANCHESTER CİTY MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Premier Lig’de bu akşam Chelsea ile Manchester City karşı karşıya geliyor. Stamford Bridge Stadyumundaki mücadele saat 22.15’te başlayacak. Heyecan dolu karşılaşma S Sport kanalından naklen yayınlanacak.

Manchester City bu akşamki maçı kazanamadığı takdirde, Liverpool ligin bitmesine 7 hafta kala şampiyonluğunu ilân edecek. İki takım arasında ligin ilk yarısında oynanan mücadeleyi City, 2-1’lik skorla kazanmıştı. Chelsea’de sakatlıkları bulunan Hudson-Odoi ve Tomori karşılaşmada forma giyemeyecek. Konuk ekipte ise Bravo, Garcia, Stones ve Agüero sakatlıkları nedeniyle Stamford Bridge’de takımlarını yalnız bırakacak.

MUHTEMEL 11’LER

Chelsea: Kepa, Azpilicueta, Christensen, Rüdiger, Alonso, Kante, Kovacic, Willian, Mount, Pulisic, Abraham

Manchester City: Ederson, Cancelo, Otamendi, Fernandinho, Zinchenko, Rodri, De Bruyne, David Silva, Bernardo Silva, Sterling, Jesus