Caner Beşiktaş’ta 600 bin Euro’luk teklifi kabul etmedi

CANER Erkin, sezonun bitmesiyle Beşiktaş ile yollarını ayıracak. Başkan Ahmet Nur Çebi ve yönetim, deneyimli futbolcudan yeni mukavele konusunda yaptığı görüşmelerde indirim istedi. Senelik 1.75 milyon Euro ücret alan Caner'e yapılan 600 bin Euro'luk teklif kabul görmedi. Menajer Batur Altıparmak da siyah-beyazlı idarecilere bu kararı ilettikten sonra yeni kulüp arayışlarına başladı.

SERGEN YALÇIN DA ISRARCI OLMADI

Caner, menajeriyle yaptığı görüşmede yıllık 1.75 milyon Euro bandında bir maaşla hem yurtiçinde hem de yurtdışında oynayabileceği kulüplerin olduğu tespitini yaptı ve ayrılık kararı aldı. Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın yönetime Caner Erkin ile ilgili bir ısrarı olmaması da gelişmeleri bu noktaya getirdi ve veda kaçınılmaz oldu.