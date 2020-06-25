Beşiktaş’ın anlaşmaya vardığı Gürcü yetenek Nika Ninua!

MALİYETİ ucuz ve genç yeteneklere yönelen Beşiktaş, Gürcistan'ın önemli futbolcularından Nika Ninu'yla anlaşmaya vardı. Gürcistan basınında yer alan haberlere göre siyah-beyazlılar, Tiflis kulübüne 800 bin Euro bonservis bedeli ödeyecek.

Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın onay vermesiyle 1 Temmuz'dan sonra İstanbul'a gelecek olan 21 yaşındaki merkez orta sahayla senelik 350 bin Euro'dan 5 yıllık mukavele imzalanacak.

BAŞKAN’DAN ONAY ÇIKTI

NİNUA, geçen sezon Tiflis formasıyla 31 maçta 8 gol atarak yılın futbolcusu seçilmişti. Gürcistan Ligi'nde 75 maça çıkan 21 yaşındaki orta saha toplamda 13 gol-14 asistlik performansıyla dikkatleri üzerine çekti. Beşiktaş'ın scout ekibinin araştırmaları sonucu yönetim, Başkan Ahmet Nur Çebi'nin transferle ilgili mali şartlara onay vermesiyle hem başarılı futbolcuyla hem de kulübüyle geçen hafta anlaşmaya vardı.