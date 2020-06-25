Adem Ljajic ve Jeremain Lens’in sakatlıkları nedir? Lens ve Ljajic Konya maçında oynayacak mı?

Beşiktaş Kulübü’nden son dakika açıklaması yapıldı. Beşiktaş, Süper Lig’de bu hafta cuma günü oynayacakları Konyaspor maçı öncesi sakatlık şoku yaşadı. Son dakika açıklamasıyla futbolculardan Adem Ljajic ve Jeremain Lens’in sakatlıkları sonrası MR sonuçları açıklandı. Taraftalar ise Adem Ljajic ve Jeremain Lens’in sakatlıklarını ve Konya maçında oynayıp oynayamayacağı hakkındaki bilgileri merak etmeye başladı. İşte Beşiktaş takımından son dakika gelişmeler…

BEŞİKTAŞ’TA LJAJIC VE LENS ŞOKU YAŞANIYOR!

Beşiktaş antrenmanda sakatlanan Adem Ljajic ve Jeremain Lens'in durumlarıyla ilgili açıklama yaptı. İki futbolcu da yarın (Cuma) oynanacak İttifak Holding Konyaspor karşılaşmasında forma giyemeyecek.

Açıklamada “İttifak Holding Konyaspor maçına hazırlanan Futbol Takımımızda, antrenman sırasında sağ uyluk arka adalesi burkulan Adem Ljajic ile sağ uyluk arka adalesinde ağrı hisseden Jeremain Lens’in Acıbadem Hastanesi’nde gerçekleştirilen MR görüntülemeleri sonucu; Adem Ljajic’de ATFL ve CFL sprain, Jeremain Lens’te semitendinosus (grade 1) strain tespit edilmiştir” denildi.

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