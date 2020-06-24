Zeljko Obradovic kimdir? İşte Obradovic’in Fenerbahçe Beko kariyeri…

2017 yılında Fenerbahçe ile de EuroLeague şampiyonluğu da elde eden Obradovic’in takımdan ayrıldığı açıklandı. Toplamda 8 kez Euroleague‘i kazanan koç, bu alanda rekoru elinde bulundurmasıyla da tanınyor.

İşte Zeljko Obradovic kimdir sorusunun yanıtı ve Obradovic’in Fenerbahçe Beko kariyeri…

ZELJKO OBRADOVİC KİMDİR?

Želimir Željko Obradović 9 Mart 1960 Cacak doğumlu Sırp Basketbol Koçu ve eski profesyonel basketbolcudur. 5 farklı kulüp ile 9 EuroLeague şampiyonluğu kazandığı için, Avrupa'nın en iyi koçlarından biri olarak kabul edilir. Kulüp düzeyinde başarıların yanı sıra millî başarıları da vardır. 1997 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nı ve 1998 FIBA Basketbol Dünya Kupası'nı kazanmıştır. 2017 Nisan ayında Euroleague yönetimi tarafından Euroleague Basketbol Danışma Kurulu üyeliğine seçilmiştir.

Obradovic Fenerbahçe'nin başına 2013 yılında geçti. Onunla beraber kulüp, tarihindeki en parlak dönemini yaşadı ve Avrupa'nın sayılı basketbol takımları arasına girdi. Fenerbahçe EuroLeague'de İlk Final Four, ilk final, ilk şampiyonluk ve dört kere üst üstte Final Four oynama başarısını onunla gösterdi. 2015 yılında Euroleague play-offlarında son şampiyon Maccabi Telaviv'i eleyen takım tarihinde ilk kez final foura kaldı. Madrid'deki final fourda Fenerbahçe dördüncülükle yetindi. Ertesi yıl final fourda İspanya'nın Saski Baskonia (eski adıyla Laboral Kutxa) takımıyla eşleşen Fenerbahçe yine üstün geldi. Finalde ise CSKA'ya mağlup olundu.

Fenerbahçe 2016-17 sezonunda Cumhurbaşkanlığı Kupasını Anadolu Efes'i 77-69 yenerek kazandı. Türkiye Kupası çeyrek finalinde de Anadolu Efes ile karşılaştı ve bu mücadeleden mağlup ayrıldı. Euroleague'de normal sezonu 5. olarak tamamladı. Ardından Panathinaikos'u deplasman dezavantajına rağmen 0-3'le eleyerek final foura yükseldi. İstanbul'da, Sinan Erdem Spor Salonu'ndaki final four mücadelesinde Real Madrid'i eleyerek finalde Olympiakos'un rakibi oldu. Final maçını 80-64'lük skorla kazanan Fenerbahçe Eureoleague'de şampiyon oldu ve bunu başaran ilk Türk takımı olarak Türk Basketbol tarihine geçti. Türkiye Basketbol Ligi'nde ise sadece 2 mağlubiyet aldı ve sezonu lider tamamladı. Çeyrek finalde Tofaş ve yarı finalde Darüşşafaka'ya da mağlup olmayan Fenerbahçe, ligi kinci bitiren Beşiktaş ile finalde karşılaştı ve rakibini 4-0'la geçerek şampiyon oldu. Böylelikle TBL'de oynadığı 39 maçta 37 galibiyet aldı, son 30 galibiyeti ise üst üste idi. Fenerbahçe genel olarak 2016-17 sezonunu Cumhurbaşkanlığı, Euroleague ve Türkiye Basketbol Ligi şampiyonluğu ile kapattı. Obradovic ise Euroleague'de “Alexander Gomelsky Yılın Koçu Ödülü”ne layık görüldü.

23 Haziran 2020 tarihinde Fenerbahçe Beko, Sırp başantrenör ile yolların ayrıldığını açıkladı.

OBRADOVİC’İN FENERBAHÇE KARİYERİ

Zeljko Obradovic'in 7 yıllık Fenerbahçe kariyeri;

507 maç 382 galibiyet 5 EuroLeague Final-Four'u 3 EuroLeague Finali 1 EuroLeague Şampiyonluğu 4 Türkiye Ligi 3 Türkiye Kupası 3 Cumhurbaşkanlığı Kupası

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