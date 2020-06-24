Tenisin yaramaz çocuğu Nick Kyrgios: Bu gördüğüm en sorumsuzca hareket

Avustralyalı tenisçi Nick Kyrgios, kortta ve kort dışında yaptığı yaramazlıklarla gündeme gelen bir tenisçi… Djokovic’in corona virüsü tehdidine rağmen hiçbir önlemin dikkate alınmadığı turnuvası, rakipleriyle küfürlü konuşan, seyircilerle atışan, maç esnasında sinirlerine hakim olamayan, çiftler maçı öncesi düzenlenen basın toplantısında partnerine kur yaparken yakalanan Nick Kyrgios’u bile çileden çıkardı.

Nick Kyrgios, sosyal medya hesabından turnuva sonrası düzenlenen partinin videosunu paylaşarak, açtı ağzını yumdu gözünü… Sözünü esirgemeyen biri olarak bilinen Nick Kyrgios, skandal görüntüler hakkında “Dualarım, Covid-19’a yakalanan tüm sporcularla birlikte… Artık benim yaptığım hareketlere sorumsuzca ya da aptalca demeyin. Bu, gördüğüm en sorumsuzca hareket” yorumunda bulundu.

İşte Nick Kyrgios’un resmi Twitter hesabından yaptığı o paylaşım:

Prayers up to all the players that have contracted Covid – 19. Don't @ me for anything I've done that has been ‘irresponsible' or classified as ‘stupidity' – this takes the cake. https://t.co/lVligELgID — Nicholas Kyrgios (@NickKyrgios) June 23, 2020

NE OLMUŞTU?

Novak Djokovic Vakfı tarafından düzenlenen Adria Tour tenis turnuvasında yaşananlar, birçok kesim tarafından sert eleştirilere maruz kalmıştı. Turnuva boyunca corona virüsü önlemlerine dikkat edilmezken, turnuva sonrası bir gece kulübünde düzenlenen parti de yaşananlara tuz biber ekmişti.

Pandemi öncesi günleri aratmayan organizasyonda sporcular, top toplayıcı çocuklar, seyirciler ve basın mensupları bir aradaydı.

Turnuva sonrası düzenlenen partide de skandallar devam etti. Dans eden sporcular, gece kulübündeki diğer insanların da hayatlarını riske atacak görüntüler oluşturdu.

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