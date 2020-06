Tenisin yaramaz çocuğu Nick Kyrgios: Bu gördüğüm en sorumsuzca hareket

Avustralyalı tenisçi Nick Kyrgios, kortta ve kort dışında yaptığı yaramazlıklarla gündeme gelen bir tenisçi… Djokovic’in corona virüsü tehdidine rağmen hiçbir önlemin dikkate alınmadığı turnuvası, rakipleriyle küfürlü konuşan, seyircilerle atışan, maç esnasında sinirlerine hakim olamayan, çiftler maçı öncesi düzenlenen basın toplantısında partnerine kur yaparken yakalanan Nick Kyrgios’u bile çileden çıkardı.

Nick Kyrgios, sosyal medya hesabından turnuva sonrası düzenlenen partinin videosunu paylaşarak, açtı ağzını yumdu gözünü… Sözünü esirgemeyen biri olarak bilinen Nick Kyrgios, skandal görüntüler hakkında “Dualarım, Covid-19’a yakalanan tüm sporcularla birlikte… Artık benim yaptığım hareketlere sorumsuzca ya da aptalca demeyin. Bu, gördüğüm en sorumsuzca hareket” yorumunda bulundu.

İşte Nick Kyrgios’un resmi Twitter hesabından yaptığı o paylaşım:

Prayers up to all the players that have contracted Covid – 19. Don't @ me for anything I've done that has been ‘irresponsible' or classified as ‘stupidity' – this takes the cake. https://t.co/lVligELgID

— Nicholas Kyrgios (@NickKyrgios) June 23, 2020