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Sözcü

Sosa ve Nwakaeme fizyoterapistle çalıştı

Ankaragücü ile Cumartesi günü saat 21.00'de karşılaşacak olan Trabzonspor'da Sörloth salonda, Sosa ile Nwakaeme fizyoterapistle çalıştı.

14:08 -
Haberler Futbol
Sosa ve Nwakaeme fizyoterapistle çalıştı

Süper Lig’in 29. haftasında sahasında MKE Ankaragücü ile karşılaşacak olan Trabzonspor bir günlük iznin ardından hazırlıklarına başladı.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde, Teknik Direktör Hüseyin Çimşir yönetiminde yapılan antrenmanda oyuncular iki grup halinde çalıştı. Birinci gruptaki futbolcular telafi, ikinci gruptaki oyuncular ise toparlanma çalışmaları gerçekleştirdi. Ağrıları bulunan Sörloth takımdan ayrı salonda çalışırken, takım kaptanı Jose Sosa ve Nwakaeme ise fizyoterapist eşliğinde çalıştı.

Bordo-mavililer MKE Ankaragücü maçı hazırlıklarını yarın yapacağı çalışma ile sürdürecek.

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