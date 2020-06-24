Son dakika | Fenerbahçe’de Obradovic dönemi resmen sona erdi

Fenerbahçe, Zeljko Obradovic’in sözleşme uzatma teklifini kabul etmediğini açıkladı. Fenerbahçe Kulübü’nden yapılan açıklamada Sırp baş antrenörün isteği ile önümüzdeki sezon için yolların ayrıldığı belirtildi. Kararın tamamen Obradovic’in kendisi tarafından alındığı ifade edilirken yaşattığı başarılar sebebiyle Sırp hocaya teşekkür dilekleri iletildi.

FENERBAHÇE İLE 11 KUPA KALDIRDI

Zeljko Obradovic öncesinde erkek basketbolda 13 kupası bulunan Fenerbahçe, Sırp hoca ile 11 kupa daha kaldırdı.

1 THY EuroLeague

4 Türkiye Ligi

3 Cumhurbaşkanlığı Kupası

3 Türkiye Kupası

Yapılan açıklamada ayrıca Obradovic’in 1 sene süreyle takım çalıştırmama kararı aldığı da aktarıldı.

Sarı lacivertli kulübün resmi sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Bilindiği üzere değerli koçumuz Zeljko Obradovic geçtiğimiz hafta İstanbul'a gelmiş ve yeni sezon planlaması için Başkanımız Ali Koç ve Başkan Vekilimiz Semih Özsoy ile bir araya gelmiştir. Yapılan görüşmelerin ardından koçumuz geçtiğimiz cuma günü ülkesine dönmüş ve son kararını ailesi ile görüştükten sonra vermek istemiştir.

Üzülerek belirtmek isteriz ki, koçumuz bugün itibarıyla yanıtını kulübümüze iletmiş ve bir yıl boyunca takım çalıştırmama kararı almıştır.

Fenerbahçe ailesine 2013 – 2014 sezonunda katılan ve görev yaptığı süre boyunca başta 2017 yılında kazanılan EuroLeague şampiyonluğu olmak üzere, sayısız birçok başarının mimarı olarak, kulübümüzün tarihine adını altın harflerle yazdıran değerli koçumuz Zeljko Obradovic'in bizi üzen bu kararını saygıyla karşılamak durumundayız.

Kazandığı başarılar ve bizlere yaşattığı tarifsiz mutluluklarla Fenerbahçemizin bir efsanesi olan Zeljko Obradovic, her daim ailemizin bir parçası olmaya devam edecektir.

FENERBAHÇE SPOR KULÜBÜ

Zeljko Obradovic de kulübün resmi internet sitesi aracılığıyla bir ayrılık mesajı yayınladı ve şu ifadeleri kullandı:

“Geçtiğimiz hafta Başkanımız Ali Koç, Başkan Vekilimiz Semih Özsoy ve Genel Menajerimiz Maurizio Gherardini ile son derece sıcak ve güven veren görüşmeler gerçekleştirdim. Daha sonrasında da Belgrad'a dönmem ve aile ortamımda birkaç gün geçirerek karar almam noktasında kendileriyle mutabık kaldık. Sonuçta ailemle birlikte hayatımın en zor kararlarından birini verdim ve koçluğa bir yıl ara verme kararı aldım.

‘7 YIL BOYUNCA HARİKA SONUÇLARDA PAY SAHİBİ ONLARDI’

Harika geçen yedi yılın sonunda, bana verdikleri destek için eski Başkanımız Aziz Yıldırım'a ve yönetimine, mevcut Başkanımız Ali Koç'a, Başkan Vekilimiz Semih Özsoy'a ve yönetime kalbimin en derinliklerinden teşekkür ediyorum. Ayrıca Ülker Ailesi, Doğuş Grubu ve Beko ile diğer tüm iş ortaklarımızın da tüm bu yıllar boyunca bize verdikleri desteklerden bahsetmek istiyorum. Bunun yanı sıra, Maurizio Gherardini tarafından yönetilen ve harika anlar paylaştığımız Erkek Basketbol ofis ekibine de teşekkür ediyorum. Aynı zamanda teknik ekibimdeki tüm koçlara ve sağlık ekibine, birlikte yaptığımız her şey için ve en önemlisi zor anlarda dahi sahip olduğumuz birliktelik için teşekkür ederim. Bir büyük teşekkürü de yedi yıl boyunca birlikte çalıştığımız oyuncularıma gönderiyorum. Elde ettiğimiz harika sonuçlarda en önemli pay sahibi onlardı. Ve elbette özel bir teşekkür de, onlarsız bu işin hiçbir anlam ifade etmediği taraftarlara etmeliyim. Bize bu yedi yıl boyunca her zaman sonsuz destek ve sevgi gösterdiler. Bu süre zarfında, hayatım boyunca unutamayacağım çok fazla anı bana yaşattılar.

‘BÜYÜK ONUR VE MUTLULUKTU’

Fenerbahçe gibi büyük bir kulübün parçası olmak benim için büyük bir onur ve mutluluktu. Bu, Fenerbahçe için yeni bir başlangıç, bir son değil. Ve eminim ki taraftarlar, bu süreçte de kulübü desteklemeye devam edecek ve eskiden olduğu gibi büyük sportif başarıları kutlama fırsatı yakalayacaklar.”