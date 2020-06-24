Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Giuliano ve Perotti Fenerbahçe ile anılıyor!

Transfer dönemi açılmadan çalışmalara başlayan Fenerbahçe bu sene etkisiz kaldığı mevkileri güçlendirmeye öncelik verdi.

Son günlerde Fenerbahçe'de Giuliano ve Perotti isimleri ön plana çıktı. İşte detaylar…

GİULİANO FENERBAHÇE’YE GERİ DÖNEBİLİR!

2018-2019 sezonu öncesinde 10.5 milyon Euro'ya Al-Nassr'a satılan Giuliano'nun maaş sıkıntısı nedeniyle klübünden ayrılacağı söylentileri Fenerbahçe taraftarlarını heyecanlandırdı. 30 yaşındaki Giuliano'nun Menajeri William D'Avila’nın “Giuliano, Suudi Arabistan'dan ayrılmaya hazırlanıyor. Türkiye'ye dönebilir!” yönünde bir açıklama yaptığı iddia edildi.

PEROTTİ BOMBASI PATLAYABİLİR

Fenerbahçe’nin, Serie A ekibi Roma’nın Arjantinli sol kanat oyuncusu Diego Perotti’nin transferini bitirme aşamasına geldiği iddia ediliyor. 1988 doğumlu olan Perotti bir yıl daha sözleşmesi bulunmasına rağmen kulübünden ayrılık için izin istedi. Bu sezon Serie A’da 14, Avrupa Ligi’nde 4, İtalya Kupası’nda ise 1 maçta forma giyen Perotti, 4 gol 2 asistlik performans sergiledi.