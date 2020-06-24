Sergio Aguero’dan Manchester City’ye kötü haber

İngiltere Premier Lig’in 30. haftasında Burnley’i 5-0 mağlup eden Manchester City, pandemi sonrasında sakatlık haberiyle sarsıldı! Ligde Liverpool’un şampiyonluğunu kutlamayı beklediği sezonda Şampiyonlar Ligi’ni kazanmaktan başka çaresi kalmayan City’de Sergio Aguero, sakatlığı nedeniyle sezonun geri kalanında forma giymeyecek!

5-0’lık maçtan sonra “Ben doktor değilim ama iyi görünmüyor” diyerek sakatlığın ne kadar ciddi olduğunu gözler önüne seren Pep Guardiola, en etkili gol ayağından Ağustos’ta başlayacak olan Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu rövanş maçında da yararlanamayacak.

32 yaşındaki Agüero, Burnley kaptanı stoper Ben Mee’nin müdahalesi sonrasında acı içerisinde yerde kalmıştı.

Manchester City, Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu rövanş maçında Real Madrid ile 7 Ağustos’ta sahasında karşılaşacak. İngiliz ekibi, rakibini ilk maçta 2-1 mağlup etti.