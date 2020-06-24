Novak Djokovic ile bir araya gelen Nikola Jokic’in corona virüsü testi pozitif çıktı.

NBA takımlarından Denver Nuggets’ın Sırp yıldızı Nikola Jokic corona virüsüne yakalandı. ESPN’den Adrian Wojnarowski ve Brian Windhorst’ün haberine göre, Sırp yıldızın test sonuçlarının pozitif çıktığı öğrenildi.

25 yaşındaki yıldız ismin geçtiğimiz hafta pozitif sonuç almasından beri semptom göstermediği belirtilirken bir hafta içinde Denver’a döneceği aktarıldı.

TENİS TURNUVASINDAN ÖNCE BULUŞTULAR

Nikola Jokic ile Novak Djokovic Geçtiğimiz günlerde Djokovic’in düzenlediği Adria Tur Tenis Turnuvası açılış gününden bir gün önce Belgrad’da Dejan Milojevic’in veda maçında bir araya gelmişlerdi. Salgını hiçe sayan tenisçinin düzenlediği turnuvada Djokovic ile birlikte dünyaca ünlü tenis oyuncuları Borna Coric ve Grigor Dimitrov’un sonuçları da pozitif çıktı.

Hırvatistan’ın Zadar kentindeki etkinlik ortamında yer alan Jokic de virüse yakalandı. Djokovic’in salgını hiçe saydığı turnuvada seyirciler de yer alıyordu. Öte yandan Sırp yıldızın, kameralara ilk kez kilo vermiş olarak yansıdığı Sırbistan’daki bir antrenman sırasında corona virüse maruz kaldığı da iddia ediliyor.