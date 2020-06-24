Hasan Kartal: Oğulcan Çağlayan’ı isteyen bize teklif yapacak

Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal opsiyon maddesini kullanarak sözleşmesini 1 yıl uzattıkları Oğulcan Çağlayan’ın son durumu hakkında açıklama yaptı. Galatasaray’a transferi konuşulan Çağlayan için kulüp menfaatlerini koruduklarını belirten Hasan Kartal, ‘İsteyen takımlar bize teklif yapacak’ ifadelerini kullandı.

İşte Hasan Kartal’ı Oğulcan Çağlayan için yaptığı açıklamanın satır başları:

‘GİTMEK İSTİYORSA…’

“Oğulcan Çağlayan için opsiyon hakkımız vardı, menfaatlerimiz doğrultusunda bu opsiyonu kullandık. Oğulcan bildiğim kadarıyla sıcak bakmıyor. Gitmek istiyorsa, hukuki sorun mu olur, TFF ile çözüm mü olur bilmiyorum.

‘FESİH OLUR KENDİSİ GİDER’

Oğulcan Çağlayan bizde kalırsa tabii ki isteyen takımlar bize teklif yapacak. Ya bizden çıkışı olur ya da fesih olur kendisi gider. Sözleşmede %100 sıkıntı yok ama UEFA’da ve TFF’de durum ne olur bilmiyorum. Sözleşmeyi okuduk ve opsiyon süremiz vardı.

‘BEDAVAYA GİTSEYDİ BİZİ ELEŞTİRİRLERDİ’

Oğulcan Çağlayan’ın opsiyonunun olduğunu bilmiyorduk. Biz bu maddeyi öğrendikten sonra sözleşmesini uzattık. Çünkü isteyeni var ve bedavaya gitseydi bizden sonra gelen yönetim bizi eleştirirdi.”

GALATASARAY SÖZLEŞMEYE RAĞMEN TRANSFERİ BİTİRECEK

Çaykur Rizespor, son günlerde Galatasaray'a transfer olacağı konuşulan 24 yaşındaki futbolcunun sözleşmesini 1 yıl uzatıldığını Türkiye Futbol Federasyonu'na bildirdi. Başarılı futbolcunun Çaykur Rizespor’daki sözleşmesi 2021 yılında tamamlanacak. Başarılı oyuncu Çaykur Rizespor formasıyla bu sezon çıktığı 22 müsabakada 4 gol 2 asistlik performans ile takımına katkı sağladı.

Sarı-kırmızılılar, Oğulcan Çağlayan’la daha önce anlaşmıştı. Çaykur Rize, futbolcusunun sözleşmesini 1 yıl daha uzatmasına rağmen sarı-kırmızılılar, Oğulcan’dan vazgeçmeyip işi bitirecek.