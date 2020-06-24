Günaydın beyler!

Derdimiz temiz ve adil futbol olsun, hak eden kazansın, emek hırsızlığı yapılmasın, doğruları söyleyenler eksik olmasın… Konumuza gelirsek; medya, hakemler, futbolcular ve taraftarlar yani herkes suçlu, kulüp yöneticileri en günahsız en fedakâr…

ÖYLE Mİ ACABA?

Alanya ile Trabzon maçından sonra koca koca iş insanlarının küfürleşmeye varan kavgalarını izlerken şaşırmadım. Futbolseverlerin değil ama sosyal medya trollerinin en sevdiği anlar kameralara yansıdı. ‘Kimin siyasetçisi güçlü' kavgası vizyondaydı. Düne kadar aynı safta gözükenler bugün kan davalı hale geldi. E sebebi belli. Şampiyonluk stresi düne kadar Kulüpler Birliği'nde birbirine sarılarak poz verenleri kabadayı haline çevirdi sanki. Kulüpler adına kazanılacak her başarı para demek, siyasetin çıkarı ise tamamen gövde gösterisi… Bugün isyan edenler, TFF'ye hükmetmek için kendilerini destekleyen siyasetçilere sığınıyorsa bunun adı adalet arayışı olmaz.

TFF’DEKİ GÜÇ ODAKLARI

Trabzonspor’la ilgili iddialar malum. Örneğin bir bakanın, kulüp yönetiminde aktif rol almak için bir adamını soktuğu ya da yandaş medya eliyle bir başka yandaş Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ aleyhine çalışıldığı… Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu kabinedeki bir bakanın kardeşi. Siyaseten güçlü ve herkes ile kendisini baş edecek konumda görüyor. Alanyaspor tesis müdürünün Başakşehir temaslı olduğu da Trabzon'un iddiası. Başakşehir'e gelirsek… TFF Disiplin Kurulu'nun başındaki isimle onun kararlarını denetlemekle görevli Tahkim Kurulu'nun başındaki zatın ortak avukatlık şirketleri var. Üstelik bu şirket Emre Belözoğlu'nun Zokora ile olan ırkçılık davasında avukatlığını üstlenmişti. Ayrıca Göksel Gümüşdağ'ın da avukatlığını yapmış. Peki, bunları yazdığımızda kimse sesini çıkarmıyordu da şampiyonluk yarışı kızışınca neden insanlar bizimle aynı dili konuşmaya başladı? Kulüpler, TFF'nin siyasallaştığını gördü; Allah Allah, iki günde mi böyle oldu acaba? Atama demeyelim ama izinle gelen bir başkan, bir yorumcu, bir akraba, bir arkadaş vesaire futbolu dizayn ederken kimse neden dillendirmiyordu bildiklerini? Günaydın beyler!

Yine haklı çıktık ama bundan hiç memnun değiliz.

Saygılar…