Galatasaray’dan üçlü taarruz!

Süper Lig'de zirvenin 8 puan gerisine düşen Galatasaray, şampiyonluk yarışının içinde kalmak için mücadele verirken transferde de hız kesmiyor. Mert Hakan'ın Fenerbahçe'yle anlaşmasının ardından devre arasında söz kestiği Emre Kılınç'ı kadrosuna katacak olan sarı-kırmızılılar, Oğulcan Çağlayan'la da anlaşmıştı. Çaykur Rize, futbolcusunun sözleşmesini 1 yıl daha uzatmasına rağmen sarı-kırmızılılar, Oğulcan'dan vazgeçmeyip işi bitirecek.

Şu ana dek Sivasspor formasıyla lig ve kupada 25 maça çıkan Emre Kılınç, 8 gol-6 asistle 14 kez skora katkı yaptı.

SARACCHI GİDEBİLİR

Bir golcü transferi için kollarını sıvayan Cimbom, ekonomik şartları uygun isimlere yöneldi. Aslan, Belçika'da Kortrijk forması giyen Terem Moffi için temaslara başladı. Scout ekibinin Teknik Direktör Fatih Terim'e sunduğu 21 yaşındaki Nijeryalı forvetin piyasa değeri 1.3 milyon Euro. Sarı-kırmızılılar, 1 milyon Euro'ya transferi bitirmeye çok yakın. Öte yandan Leipzig'den 1.5 sezonluğuna kiralanan Marcelo Saracchi'nin kötü performansı devam ederse yollar ayrılabilir.