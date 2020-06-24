Fenerbahçe’de Obradovic neden ayrıldı? Zeljko Obradovic kimdir?

Son dakika Fenerbahçe’de Zeljko Obradovic dönemi resmen sona erdi. 2013 yılında Fenerbahçe Basketbol takımının başıan geçen Zeljko Obradovic, bugün alınan kararların ardından Fenerbahçe ile yolları resmen ayrıldı. Spor gündemine bomba gibi düşen açıklamaların ardından Obradovic’in neden ayrıldığı merak konusu oldu. Fenerbahçe Spor Kulübü yaptığı açıklamayla Obradovic’in neden ayrıldığını duyurmuş oldu. Peki Zeljko Obradovic kimdir? İşte eski basketbol oyuncusu ve koç Zeljko Obradovic’in kariyeri…

OBRADOVİC NEDEN AYRILDI? KULÜPTEN AÇIKLAMA GELDİ!

Sarı lacivertli kulübün resmi sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Bilindiği üzere değerli koçumuz Zeljko Obradovic geçtiğimiz hafta İstanbul’a gelmiş ve yeni sezon planlaması için Başkanımız Ali Koç ve Başkan Vekilimiz Semih Özsoy ile bir araya gelmiştir. Yapılan görüşmelerin ardından koçumuz geçtiğimiz cuma günü ülkesine dönmüş ve son kararını ailesi ile görüştükten sonra vermek istemiştir.

Üzülerek belirtmek isteriz ki, koçumuz bugün itibarıyla yanıtını kulübümüze iletmiş ve bir yıl boyunca takım çalıştırmama kararı almıştır.

Fenerbahçe ailesine 2013 – 2014 sezonunda katılan ve görev yaptığı süre boyunca başta 2017 yılında kazanılan EuroLeague şampiyonluğu olmak üzere, sayısız birçok başarının mimarı olarak, kulübümüzün tarihine adını altın harflerle yazdıran değerli koçumuz Zeljko Obradovic’in bizi üzen bu kararını saygıyla karşılamak durumundayız.

Kazandığı başarılar ve bizlere yaşattığı tarifsiz mutluluklarla Fenerbahçemizin bir efsanesi olan Zeljko Obradovic, her daim ailemizin bir parçası olmaya devam edecektir.

ZELJKO OBRADOVİC KİMDİR?

Želimir Željko Obradović 9 Mart 1960 Cacak doğumlu Sırp Basketbol Koçu ve eski profesyonel basketbolcudur. 5 farklı kulüp ile 9 EuroLeague şampiyonluğu kazandığı için, Avrupa’nın en iyi koçlarından biri olarak kabul edilir. Kulüp düzeyinde başarıların yanı sıra millî başarıları da vardır. 1997 Avrupa Basketbol Şampiyonası’nı ve 1998 FIBA Basketbol Dünya Kupası’nı kazanmıştır. 2017 Nisan ayında Euroleague yönetimi tarafından Euroleague Basketbol Danışma Kurulu üyeliğine seçilmiştir.

Obradovic Fenerbahçe’nin başına 2013 yılında geçti. Onunla beraber kulüp, tarihindeki en parlak dönemini yaşadı ve Avrupa’nın sayılı basketbol takımları arasına girdi. Fenerbahçe EuroLeague’de İlk Final Four, ilk final, ilk şampiyonluk ve dört kere üst üstte Final Four oynama başarısını onunla gösterdi. 2015 yılında Euroleague play-offlarında son şampiyon Maccabi Telaviv’i eleyen takım tarihinde ilk kez final foura kaldı. Madrid’deki final fourda Fenerbahçe dördüncülükle yetindi. Ertesi yıl final fourda İspanya’nın Saski Baskonia (eski adıyla Laboral Kutxa) takımıyla eşleşen Fenerbahçe yine üstün geldi. Finalde ise CSKA’ya mağlup olundu.

Fenerbahçe 2016-17 sezonunda Cumhurbaşkanlığı Kupasını Anadolu Efes’i 77-69 yenerek kazandı. Türkiye Kupası çeyrek finalinde de Anadolu Efes ile karşılaştı ve bu mücadeleden mağlup ayrıldı. Euroleague’de normal sezonu 5. olarak tamamladı. Ardından Panathinaikos’u deplasman dezavantajına rağmen 0-3’le eleyerek final foura yükseldi. İstanbul’da, Sinan Erdem Spor Salonu’ndaki final four mücadelesinde Real Madrid’i eleyerek finalde Olympiakos’un rakibi oldu. Final maçını 80-64’lük skorla kazanan Fenerbahçe Eureoleague’de şampiyon oldu ve bunu başaran ilk Türk takımı olarak Türk Basketbol tarihine geçti. Türkiye Basketbol Ligi’nde ise sadece 2 mağlubiyet aldı ve sezonu lider tamamladı. Çeyrek finalde Tofaş ve yarı finalde Darüşşafaka’ya da mağlup olmayan Fenerbahçe, ligi kinci bitiren Beşiktaş ile finalde karşılaştı ve rakibini 4-0’la geçerek şampiyon oldu. Böylelikle TBL’de oynadığı 39 maçta 37 galibiyet aldı, son 30 galibiyeti ise üst üste idi. Fenerbahçe genel olarak 2016-17 sezonunu Cumhurbaşkanlığı, Euroleague ve Türkiye Basketbol Ligi şampiyonluğu ile kapattı. Obradovic ise Euroleague’de “Alexander Gomelsky Yılın Koçu Ödülü”ne layık görüldü.

23 Haziran 2020 tarihinde Fenerbahçe Beko, Sırp başantrenör ile yolların ayrıldığını açıkladı.