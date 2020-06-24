Fenerbahçe, Mert Hakan ile anlaştı! Rakamlar…

Taraftarını üzen bir sezon geçiren Fenerbahçe, transferlerde yüzleri güldürmek istiyor. Sarı-lacivertliler, daha önce ezeli rakibi Galatasaray ile sözlü olarak anlaşmaya varan Mert Hakan Yandaş'ı kaptı. Vedat Muriqi'ten sonra Cimbom'a ikinci çalımı atan Fenerbahçe, başarılı 8 numarayla senelik 12 milyon TL'den anlaşmaya vardı. 10 milyon TL de imza parası verecek olan Kanarya, bu ücreti taksitler halinde her yıl ödeyecek.

FENERBAHÇE’Yİ İSTEDİ

Sivasspor ile sezon sonu sözleşmesi sona erecek 25 yaşındaki orta saha için Başkan Ali Koç, bizzat devreye girdi. Koç, gelecek sezon sportif direktörlüğe getirilmesi beklenen Emre Belözoğlu'yla fikir alışverişinde bulunduktan sonra Mert'le Sivasspor yönetiminden izin alarak görüştü. Sarı-lacivertlilerin Başkanı, Fenerbahçe'de oynamak isteyen deneyimli orta sahayla ücret konusunda anlaşmaya vardı.

Bu sezon lig ve kupada 31 maça çıkan Mert Hakan'ın şu anki performansı 10 gol-4 asist.

MUHAMMED KİPRİT ÇIKARMASI

Avrupa’da ve Türkiye'de genç gelecek vaat eden futbolcularla ilgili de çalışmalarını yürüten Fenerbahçe'nin yeni hedefi Muhammed Kiprit. Sarı-lacivertli yönetici Selahattin Baki, Hertha Berlin'in ikinci takımında 21 maçta 16 gol-5 asistlik performans sergileyen 20 yaşındaki gurbetçiyi elden kaçırmamak için seferlerin açılmasıyla birlikte Almanya'ya uçacak.

Fenerbahçe, kulübüyle 2021'e kadar sözleşmesi bulunan genç forveti uygun bir bonservis bedeliyle kadroya katmayı planlıyor. Muhammed fiziğiyle dikkat çekiyor.