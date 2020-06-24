Fenerbahçe kuvvet ve pas çalıştı

Fenerbahçe, 27 Haziran Cumartesi günü Ülker Stadyumu’nda Yeni Malatyaspor ile oynayacağı Süper Lig 29. hafta maçının hazırlıklarını sabah saatlerinde Can Bartu Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla devam etti.

Antrenmanın ilk bölümünde salonda kuvvet çalışması gerçekleştiren futbolcular, ardından sahaya geçti. Sahada ısınma hareketleriyle devam eden antrenmanda oyuncular pas çalışması yaptı. İdman, 3 grup halinde gerçekleştirilen dar alanda çift kale maçlarla sona erdi.

Fenerbahçe hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.