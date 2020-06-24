Euroleague’de yeni sezon takvimi açıklandı

Euroleague’de 2020-21 sezonu takvimi belli oldu. Sezon 1 Ekim günü Anadolu Efes – Zenit mücadelesiyle başlayacakken, aynı gün Olympiakos – Zalgiris, Maccabi Fox – Alba Berlin, Barcelona – CSKA Moskova, Valencia – Villeurbanne maçları oynanacak. Euroleague 20-21 sezonunda ilk maçına 2 Ekim günü çıkacak olan Fenerbahçe ise Crvena Zvezda Belgrad ile karşılaşacak.
Anadolu Efes – Zenit
Olympiakos – Zalgiris
Maccabi Fox – Alba Berlin
Barcelona – CSKA Moskova
Valencia – Asvel Villeurbanne
Khimki Moskova – Panathinaikos
Fenerbahçe – Crvena Belgrad
Bayern Münih – Armani Milan
Baskonia – Real Madrid