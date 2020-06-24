Efsane sporcu Liam Treadwell evinde ölü bulundu

İngiltere’nin yetiştirdiği en önemli jokeylerden biri olan Liam Treadwell’in hayata gözlerini yumduğu öğrenildi. Evinde ölü bulunan Liam Treadwell’in hayatını neden kaybettiği henüz açıklık kazanmadı.

West Mercia polisinin Liam Treadwell’in ölümü ile ilgili oluşturduğu raporda “Bu sabah erken saatlerde polis ekipleri, gelen ihbar üzerine gittikleri evde 30’lu yaşlarda bir erkek cesedi ile karşılaştı. Şahsın ölüm nedeni henüz belirlenemedi. Ancak olayın cinayet olduğuna dair bir bulguya rastlanmadı” denildi.

Kariyerinde 300’den fazla yarış kazanarak efsaneler arasına giren Liam Treadwell, 4 Nisan 2009’da Aintree Hipodromu’nda koşulan İngiltere’nin en büyük yarışı Grand Nation’da unutulmaz bir başarı kazanmıştı. 1’e 100 veren Mon Mome isimli atı süren Liam Treadwell, yarışı kazanarak tarihe geçecek bir zafer kazanmıştı.

TÜKENMİŞLİK SENDROMU YAŞADI

Ancak bu yarışta gerçekleştirdiği inanılmaz birincilik, Liam Treadwell’in hayatını olumlu yönde değiştirmedi. Psikolojik sıkıntılar yaşayan, evliliği biten ve oldukça genç yaşta emeklilik kararı alan Liam Treadwell’in yaşamı, 2009 yılından sonra oldukça sıkıntılı geçti.

Liam Treadwell, bundan bir yıl önce İngiliz gazetesi The Telegraph’a verdiği röportajda yaşadıkları ile ilgili “Birden baş ağrılarım inanılmaz arttı. Ailem ve arkadaşlarım bana değiştiğimi söylemeye başladılar. Bazı küçük ayrıntılarla değiştiğimi bana da göstermeye çalıştılar. Oysa ben hala eski ben olduğunu düşünüyordum. Özel hayatım da pek iyi gitmiyordu. Bu nedenle Şubat 2018 yılında ani bir kararla emeklilik kararı aldım. Ancak işler düzenlemedi. Tükenmişlik sendromu yaşadım. Psikoloğa göründüm ama faydası olmadı” demişti.

Son yıllarda zor zamanlar geçiren Liam Treadwell’in intihar etmiş olabileceği şüphesi üzerinde duruluyor.

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