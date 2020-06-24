Beşiktaş’ta gözler masada!

Beşiktaş yönetimi, önümüzdeki sezonun planlamalarına devam ederken kritik bir dönemece girdi. Geçen haftalarda tüm oyuncularla tek tek görüşen ve mevcut sözleşmelerinde indirim taleplerini dile getiren yönetim, düşünmeleri için süre vermişti.

ORTA YOL ÇABASI

Başkan Ahmet Nur Çebi ve yöneticiler bu hafta bir kez daha tüm futbolcular ile görüşecek, uzlaşma için çaba sarf edecek. Gelecek yanıtlar, önümüzdeki sezonun yol haritası için de belirleyici olacak. Maaşları yüksek olan Domagoj Vida, Jeremain Lens ve Adem Ljajic, öncelikle masaya oturulacak isimler. Sezon sonunda kontratları bitecek Gökhan Gönül ve Atiba Hutchinson'a da yeni teklif sunulacak. Yönetim yakın zamanda bu isimlerle geçmiş dönem alacakları için bir araya gelmişti.