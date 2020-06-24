Beşiktaş Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Spor Toto Süper Lig’in 29. haftasında Beşiktaş sahasında Konyaspor’u konuk edecek. TFF’nin yayımladığı takvime göre ligin 29. haftası tek maç olan Beşiktaş-Konyaspor maçıyla başlayacak. Süper Lig’de 47 puanla 5. sırada yer alan Beşiktaş, iç saha avantajıyla 16. sırada yer alan ve 27 puanı bulunan Konyaspor’u yenmenin planlarını yapıyor. Konya ekibi ise son sıralardan kurtulmanın peşinde. İşte Beşiktaş Konyaspor karşılaşmasından bilgiler…

BEŞİKTAŞ KONYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Spor Toto Süper Lig’in 29. haftasında Beşiktaş, Vodafone Park’ta Konyaspor’u konuk edecek. 26 Haziran Cuma akşamı saat 21.00’da başlayacak karşılaşmayı hakem Zorbay Küçük yönetecek. Karşılaşma yayıncı kuruluş olan beIN Sports kanalından canlı olarak ekranlara gelecek.

BEŞİKTAŞ’TA KONYA MAÇI HAZIRLIKLARI SÜRÜYOR

Beşiktaş Kulübü’nün resmi sitesinde şu açıklamalara yer verildi; Futbol Takımımız, Süper Lig’in 29. haftasında İttifak Holding Konyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, bu sabah BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla devam etti. Basına kapalı gerçekleştirilen idman, 1.5 saat sürdü.

Teknik Direktörümüz Sergen Yalçın yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. İdman, sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile başladı. Küçük oyunlar sonrası 5'e 2 çalışması ve dar alanda oyun kontrol pas çalışması yapıldı. Antrenman, taktik programının yer aldığı çalışmalar ve şut çalışması ile sona erdi.

Beşiktaşımız, Süper Lig'de İttifak Holding Konyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını, yarın (25 Haziran) saat 18.00'de basına kapalı yapacağı antrenmanla tamamlayacak ve kampa girecek.