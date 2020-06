Beşiktaş için Gürcistan’dan iddia! Nika Ninua…

Yeni sezonda ekonomik bir kadro kurmak isteyen Beşiktaş’ın, Gürcistan’ın Dinamo Tiflis takımında forma giyen 21 yaşındaki Nika Ninua ile anlaştığı iddia edildi.

Ajdarasport sitesinin muhabiri Giorgi Kohiashvili, oyuncunun Beşiktaş ile anlaştığını ve bu haberi doğruladığını sosyal medya hesabından yazdı.

4 yıldır Tiflis’te A Takım forması giyen Ninua, verdiği paslarla dikkat çekerken; 2019 sezonunda çıktığı 37 maçta 8 gol atıp, 11 asist yaparak takımının ligde şampiyon olmasında pay sahibi oldu.

Genç yaşta Dinamo Tiflis’in kaptanı olma başarısı gösteren, 1,86 cm boyundaki Nika Ninua’nun sözleşmesi 31 Aralık 2020’de sona eriyor.

Gürcistan’da futbol sezonu Mart ayında başlayıp Aralık ayında sona erdiği için, corona virüsü nedeniyle 2020 sezonunda maçlar başlamadı.

Dinamo Tiflis, iki gün önce 21 yaşına giren yetenekli futbolcunun doğum gününü kutlamıştı.

ნიკა ნინუა იუბილარია!

We would like to wish club captain Nika Ninua a happy 21st birthday today! #FCDT #ThisIsDinamo #WeAreDinamo pic.twitter.com/iK6kuD4UQa

— FC Dinamo Tbilisi (@fcdinamotbilisi) June 22, 2020