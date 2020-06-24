Avusturya’da 17 yaşındaki Türk parlıyor!

Ali GÜLEN / SÖZCÜ Avusturya Ligi ekiplerinden Rapid Wien'in golcü oyuncusu Yusuf Demir, gol yollarındaki ustalığı kadar, gol paslarıyla da öne çıkıyor. 750 bin Euro'ya Rapid Wien'le 2022'ye kadar sözleşmesi olan Yusuf Demir’i Barcelona, Bayern Münih ve Manchester City gibi takımlar yakından takip ediyor. Yusuf Demir için biçilen değer ise 10 milyon Euro…

Avusturya basınına konuşan Yusuf'un danışmanı Emre Öztürk, “Şu anda Rapid Wien'le uzun bir anlaşması var ve oyununu geliştirmesinden son derece memnun… Transfer için kesinlikle zorlamıyoruz. 2021'in sonlarından itibaren düşünülebilir. Şu anda Avusturya'nın en büyük takımında oynuyor, daha ne olsun“ dedi.