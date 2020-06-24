3.4 milyar Euro buhar oldu!

Covid-19 salgını nedeniyle ertelenen Avrupa ligleri yeni normalle yeniden start aldı. Ancak futbola verilen ara kulüplerin kadro değerlerine büyük darbe vurdu, oyuncuların fiyatları düştü.

KPMG Football Benchmark ekibi, Avrupa’nın en değerli 32 takımının kadro değer kayıplarını araştırdı. 32 takımın toplam kadro değeri 3 milyar 431 milyon Euro (yaklaşık 26.5 milyar TL) azaldı. En büyük değer kaybını Fransa Ligue 1 kulüpleri yaşadı. Ligue 1’in tescil edilmesinin ardından şampiyon ilan edilen Paris Saint-Germain’in kadro değeri 934 milyon Euro’dan 696 milyon Euro’ya (yüzde 25.4) düştü.

Yüzde olarak en büyük değer kaybını (yüzde 27.5) ise O.Lyon yaşadı. Fransız ekibinin Covid-19 öncesi 404 milyon euro olan kadro değeri 293 milyon euroya geriledi.

Galatasaray ve Beşiktaş’ın kaybı yüzde 20’den fazla

Şubat 2020’de Avrupa’nın en değeri 32 takımı arasında kadro değeri 100 milyon Euro’nun altındaki iki kulüp olan Galatasaray ve Beşiktaş’ın da oyuncuların fiyatlarında büyük düşüş yaşandı.

Galatasaray’ın Şubat 2020’de 96 milyon Euro olan kadro değeri yüzde 23.3 düşerek 73 milyon Euro’ya geriledi.

Beşiktaş’ın ise 80 milyon Euro’luk kadrosu yüzde 20.2 düştü ve 64 milyon Euro oldu.

Türkiye’deki tüm kulüpler pandemiden etkilendi

KPMG Spor Sektör Lideri Hakan Uçak, ”Fransa ve Hollanda'da liglerin iptali kulüpleri çok fazla etkiledi. PSG, Lyon ve Ajax’ın kadrolarındaki oyuncuların değerleri bu yüzden çok fazla düştü. Ligimiz de Covid-19'dan olumsuz etkinlendi Galatasaray ve Beşiktaş Covid-19 yanı sıra oyuncu yaş ortalamasının yüksek olması nedeniyle en fazla etkilenen kulüpler oldu” dedi.