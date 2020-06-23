TFF 1. Lig’de 30. haftanın hakemleri açıklandı

TFF 1. Lig'in 30. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler açıklandı. Merkez Hakem Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre; 26, 27 ve 28 Haziran tarihlerinde oynanacak maçlarda görev yapacak hakemler şöyle:

26 Haziran Cuma

20.00 Bursaspor – Adanaspor: Volkan Bayarslan

20.00 Altınordu – Keçiörengücü: Turgut Doman

27 Haziran Cumartesi

17.30 Eskişehirspor – Altay: Erkan Özdamar

17.30 Osmanlıspor – Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Bahattin Şimşek

20.00 EG Menemenspor – Boluspor: Cihan Aydın

20.00 Adana Demirspor – Giresunspor: Mustafa Öğretmenoğlu

28 Haziran Pazar

17.30 Hatayspor – EH Balıkesirspor: Hakan Ceylan

20.00 Fatih Karagümrük – İstanbulspor: Onur Özütoprak

20.00 Akhisarspor – CG Ümraniyespor: Yasin Kol