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Süper Lig’de şampiyonluk oranları güncellendi! (23.06.2020)

iddaa Risk Yönetimi, Süper Lig'de şampiyonluk oranlarını güncelledi. Başakşehir liderliğe yükseldiği haftanın ardından favori gösterildi. Zirvenin 8 puan gerisine düşen Galatasaray'ın oranı neredeyse 7 kat artarak 35'e yükseldi!

13:05 -
Haberler Futbol
Süper Lig’de şampiyonluk oranları güncellendi! (23.06.2020)

Süper Lig’de oynanan 38. hafta karşılaşmalarının ardından İddaa Risk Yönetimi şampiyonluk oranlarını güncelledi. Trabzonspor’un 2 puan kaybettiği haftada Başakşehir son 6 haftaya girilirken 1.75 oranlar favori gösterildi. İkinci sıradaki bordo-mavililerin oranı da 1.90 olarak belirlendi. Son 2 haftada 5 puan kaybeden Galatasaray’ın oranı da 5.50’ten 35’e yükseldi!

Süper Lig 28. hafta şampiyonluk oranları

Başakşehir 1.75, Trabzonspor 1.90, Sivasspor 25.00, Galatasaray 35.00, Beşiktaş 300.00

Süper Lig'de 27. hafta şampiyonluk oranları

Trabzonspor 2.10

Başakşehir 2.65

Galatasaray 5.50

Sivasspor 8.00

Başakşehir iddaa süper lig trabzonspor
Son güncelleme: 13:07 23.06.2020