Süper Lig’de şampiyonluk oranları güncellendi! (23.06.2020)

Süper Lig’de oynanan 38. hafta karşılaşmalarının ardından İddaa Risk Yönetimi şampiyonluk oranlarını güncelledi. Trabzonspor’un 2 puan kaybettiği haftada Başakşehir son 6 haftaya girilirken 1.75 oranlar favori gösterildi. İkinci sıradaki bordo-mavililerin oranı da 1.90 olarak belirlendi. Son 2 haftada 5 puan kaybeden Galatasaray’ın oranı da 5.50’ten 35’e yükseldi!
Başakşehir 1.75, Trabzonspor 1.90, Sivasspor 25.00, Galatasaray 35.00, Beşiktaş 300.00
Trabzonspor 2.10
Başakşehir 2.65
Galatasaray 5.50
Sivasspor 8.00