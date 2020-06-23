Süper Lig’de 29. hafta hakemleri açıklandı

Süper Lig’in 29. haftasında oynanacak karşılaşmalarda görev yapacak hakemler açıklandı. TFF’nin resmi siteden duyurduğu atamalarda haftanın en kritik maçı olan Medipol Başakşehir-Galatasaray karşılaşmasına tecrübeli hakem Ali Palabıyık verildi.
Ligin ikincisi Trabzonspor’un Ankaragücü ile sahasında yapacağı mücadelede ise Abdulkadir Bitigen düdük çalacak.
26 Haziran Cuma
21.00 Beşiktaş-Konyaspor / Zorbay Küçük
27 Haziran Cumartesi
18.30 Fenerbahçe-Yeni Malatyaspor / Ali Şansalan
21.00 Trabzonspor-Ankaragücü / Abdulkadir Bitigen
21.00 Göztepe-Alanyaspor / Yaşar Kemal Uğurlu
28 Haziran Pazar
18.30 Sivasspor-Konyaspor / Mete Kalkavan
18.30 Rizespor-Denizlispor / Cüneyt Çakır
21.00 Başakşehir-Galatasaray / Ali Palabıyık
21.00 Gaziantep FK-Antalyaspor / Serkan Tokat
29 Haziran Pazartesi
21.00 Gençlerbirliği-Kasımpaşa / Halis Özkahya