Süper Lig’de 29. hafta hakemleri açıklandı

Süper Lig’in 29. haftasında oynanacak karşılaşmalarda görev yapacak hakemler açıklandı. TFF’nin resmi siteden duyurduğu atamalarda haftanın en kritik maçı olan Medipol Başakşehir-Galatasaray karşılaşmasına tecrübeli hakem Ali Palabıyık verildi.

Ligin ikincisi Trabzonspor’un Ankaragücü ile sahasında yapacağı mücadelede ise Abdulkadir Bitigen düdük çalacak.

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Süper Lig’de bu haftanın maçları ve hakemleri

26 Haziran Cuma

21.00 Beşiktaş-Konyaspor / Zorbay Küçük

27 Haziran Cumartesi

18.30 Fenerbahçe-Yeni Malatyaspor / Ali Şansalan

21.00 Trabzonspor-Ankaragücü / Abdulkadir Bitigen

21.00 Göztepe-Alanyaspor / Yaşar Kemal Uğurlu

28 Haziran Pazar

18.30 Sivasspor-Konyaspor / Mete Kalkavan

18.30 Rizespor-Denizlispor / Cüneyt Çakır

21.00 Başakşehir-Galatasaray / Ali Palabıyık

21.00 Gaziantep FK-Antalyaspor / Serkan Tokat

29 Haziran Pazartesi

21.00 Gençlerbirliği-Kasımpaşa / Halis Özkahya