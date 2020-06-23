Son dakika Ankaragücü, Mustafa Reşit Akçay ile yolları ayırdı

Ankaragücü Kulübü Başkanı Fatih Mert, teknik direktör Mustafa Reşit Akçay ile yolların ayrıldığını duyurdu.

Başkan Mert, Twitter’dan yaptığı açıklamada, “Hocamız Mustafa Reşit Akçay ile Trabzonspor ile ilgili daha önce yapmış olduğu açıklamaların kulübümüzü ve kendisini sıkıntıya sokmaması adına sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir” ifadelerini kullandı.

Trabzonspor ile Ankaragücü 27 Haziran Cumartesi günü saat 21.00’de karşı karşıya gelecek. Başkent ekibi 28. haftayı 24 puanla son sırada tamamladı.

AKÇAY’IN TRABZONSPOR HAKKINDAKİ SÖZLERİ

Mustafa Reşit Akçay, 10 Şubat’ta yaptığı açıklamalarda şu ifadeleri kullanmıştı;

“Trabzonspor için bence o sene bu sene! En fazla yaklaştığı sene bu sene. Hüseyin Hoca’nın da bunu başaracak gücü var. Umarım Trabzonspor, Trabzon kentiyle bunu başarır. Kentin ve ülke futbolunun buna ihtiyacı var. Trabzonspor’un şampiyon olması sadece Trabzon kentinin şampiyonluğu değil, bence ülke futbolunun kazanması… Bursaspor’un şampiyonluğunda olduğu gibi… Bu durum çok az oluyor. Bu da dünyada Türk futbolunun kalitesinin artmasını sağlayacaktır. Ben fotoğrafa geniş bakıyorum. Açıklamalarım Trabzonlu olduğum için şovenist olarak yorumlanabilir. Bu açıklamaları şovenist olarak yapmadım, sadece fotoğrafa büyük baktım.”