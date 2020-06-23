Kadro kalitesi yetmedi!

Taktiksel diziliş olarak birbirine çok yakın oynayan iki takım Trabzonspor ve Alanyaspor. 4-2-3-1'i tercih eden Hüseyin Çimşir ve Erol Bulut'un takımları aynı zamanda taktik disipline de son derece sadık. Oyuncu kalitesi farkı getiriyor doğal olarak. Düşünün takımın en önemli üç yıldızından ikisi (Sosa ve Nwakaeme) de yok üstelik. Kalecisi, bekleri, orta sahası ve hücum hattını düşününce rakipsiz. Tek sorun defansın göbeği. Ama ligin en iyi kadrosuna da sahip olmak yetmiyor bazen. Hüseyin Çimşir bunu ne kadar değerlendiriyor ya da değerlendirebilecek derseniz, o konu tartışılır. Bazı kulüplerimiz bu hocalık işini çok hafife almaya başladı son zamanlarda ya hadi hayırlısı!

Trabzonspor’un aklı şampiyonlukta. Liderliği kaybetmek istememenin stresi ile çıktılar maça. Maçın hemen başında buldukları gol işlerini kolaylaştırdı. Süper Lig'in kralı Sörloth hatayı affetmedi ve Abdülkadir'e ‘al da at' dedi.

Bordo-mavililer oyunu rakip sahaya yıkıp ön alanda ciddi bir baskı kurunca ilk yarıda oyunu da elinde tuttu. Ancak ilk yarının sonunda Cisse, hatayı affetmedi. Şampiyonluk ayrıntıda yatar çoğu zaman ve özellikle de son dakikalardaki goller kaderinizi çizer. İkinci yarıda oyundan düşen ve kalesinde pozisyon vermeye başlayan Trabzonspor, kaleci Erce'nin müthiş kurtarışlarıyla ayakta kaldı. Forvet görünümlü sol beki Novak'la öne de geçti ama 90+5'te geriye çekilmenin ve sürekli baskı yemenin yaptırdığı bir anlık hata çok pahalıya patladı. Trabzonspor için şampiyonluk havasına erken girmenin önüne geçecek bir erken uyarı olur belki de bu gol. Öyle olursa hayırlı da olur.