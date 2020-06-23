İsyan var!

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Rize maçının ardından Gaziantep karşılaşması sonrası da hakem kararlarını sert sözlerle eleştirdi: “İstemenin, emek vermenin ve çalışmanın yeterli olmadığı görüyorum. Ayarı bozup, müdahale ettiğinizde sahanın ve oyunun adaletini yitiriyorsunuz. Virüsü bedenlerde değil, zihinlerde ve niyetlerde arayacak bir buluş bekliyorum. Hakem komik bir şey verir, öyle bir karar olunca ben de en azından içeri gideyim de ceza almayayım dedim. Bana ceza vermek için herkes yarışıyor. Başkasına 1 veriyorlarsa bana 4 veriyorlar.”

KINAMA YETERLİ OLMUYOR

Terim, saha içinde sürekli haksızlığa uğradıklarını vurgulayarak, yönetimin bu konuda sessiz kalmasına bir kez daha sitem etti: “Futbolun bir dengesi var. O dengeyi bozduğunuzda sahanın adaletini yitiriyorsunuz. Bizlerin ve oyuncularımın harcadığı emekler için camia olarak kınamanın ötesine geçerek, beklentilerimizi ve eylemlerimizi ona göre yapmalız. Artık kınama yeterli olmuyor.” Galatasaray'ın deneyimli hocası sezon başında da yönetimin kendisini zaman zaman yalnız bıraktığını ima etmiş ve tek başına mücadele ettiğini söylemişti.

KİŞİSEL ÇIKARLAR ÖN PLANDA

Basketbol şubesindeki görevini bırakan Erol Özmandıracı, İkinci Başkan Abdurrahim Albayrak ve Başkan Yardımcısı Yusuf Günay ile Kaan Kançal'ı hedef aldı: “(Ömer Cansever ve Mahmut Recevik ile beraber) Galatasaray başkanlık makamına yapılan bir yanlış olduğunu düşünüyoruz. Yusuf Günay maalesef kişisel amaçlarını ön plana koymuştur ve sportif başarıyı arka plana atmıştır. Kaan Kançal ise olaylara maalesef sadece ticari başarı ve bütçe odaklı yaklaşmaktadır. Bu basketbol bütçesi Galatasaray'a yakışmaz. Ertuğrul (Erdoğan) Hoca'ya verilen bütçeyi kabul etmedik. İpler koptu. Işıl (Alben) tamamen Ömer Yalçınkaya'ya tepkisini ortaya koymak için BOTAŞ ile imzaladı. Başkanımızın söylemediği talimatlar bize sanki o söylemiş gibi iletildi. Yetkilerin kişisel amaçlar için kullanılmasına asla izin veremeyiz.”

SİZ UYUMAYA DEVAM EDİN!

Sarı-kırmızılı taraftarlar, futbol takımının aldığı sonuçlara ve kulübün içinde bulunduğu kaotik duruma sessiz kalmadı. Hakemler ve Futbol Federasyonu'na sert sözlerle yüklenildi. Sosyal medyada “TFF nin gözüne soka soka açıklama yapmanız lazım ama siz uyumaya devam edin” denilerek Albayrak ve Günay etiketlendi. Basketbol şubesinde yaşananlar da sarı-kırmızılı camianın gündeminde. Ezeli rakip Fenerbahçe'nin yıllardır gölgesinde kalan şubenin daha da zor bir duruma düşürülmesine ve kadın takımının simgelerinden Işıl Alben'in gönderilmesine büyük tepki gösterildi.