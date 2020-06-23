Dumitru Stingaciu kimdir? Dumitru Stingaciu hangi takımlarda oynadı?

Tam adı Dan Dumitru Stingaciu, Romanyalı eski milli futbolcu ve teknik direktördür. 1986’da Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yaşayan futbolcu, bir yıl sonra da UEFA Süper Kupası’nı kaldırmıştır. Dumitru Stingaciu son olarak Kocaelispor forması giymiştir. İşte Dumitru Stingaciu’nun kariyeri…

DUMİTRU STİNGACİU KİMDİR?

Dan Dumitru Stângaciu 9 Ağustos 1964 Braşov doğumlu Rumen eski millî futbolcu ve teknik direktördür. 1986’da Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yaşayan futbolcu, bir yıl sonra da UEFA Süper Kupası’nı kaldırmıştır. Stângaciu, 18 yaşındayken FC Braşov ile profesyonelliğe geçiş sözleşmesi imzalayarak bu kulüpte 2 yıl kaldı ancak, fazla forma şansı bulamayınca Steaua Bükreş kulübüne teknik direktör Emerich Jenei’nin 2. kaleci tercihi dolayısıyla transfer oldu.

As kaleci Helmuth Duckadam’ın 1986’da aktif futbol kariyerine nokta koymasıyla yeni teknik direktör Anghel Iordănescu’nun kalede ilk tercihi olan Stângaciu, Steaua Bükreş’in kalesini koruduğu 1986 UEFA Süper Kupası’nda 1-0’lık FK Dinamo Kyiv galibiyetinin mimarlarından biri oldu. 1988-1989 sezonunda FC Olt Scorniceşti kulübüne 1 sezonluğuna kiralandı.

Ağustos 1995’te Süper Lig macerasına başlayan Stângaciu, Vanspor’a gitti. Taraftarlarla sürekli iletişimde olması, yediği ilginç goller ve kurtardığı şutlar sonrasında, Temmuz 1996’da bir sezon kaldığı Vanspor’dan Kocaelispor’a transfer oldu. Trabzonspor’a karşı oynanan 1997 Türkiye Kupası Finali’nde Kocaelispor’un kalesini koruyan Stângaciu, takımının Türkiye Kupası’na uzanmasına katkı sağlayan futbolculardan biri oldu. 1996-2001 yılları arasında mücadele ettiği Kocaelispor formasıyla 117 maça çıkan Stângaciu, kariyerine bu kulüpte nokta koydu.

Millî takım kariyeri

1992-1998 yılları arasında Romanya millî futbol takımında sadece 5 kez forma şansı bulan Stângaciu, ilk millî maçını 8 Nisan 1992’deki 2-0 kazanılan Letonya maçında 80. dakikada Bogdan Stelea’nın yerine oyuna dahil edilmesiyle oynadı. Millî takım teknik direktörü Anghel Iordănescu tarafından 1998 FIFA Dünya Kupası kadrosuna davet edildi. Romanya’nın mücadele ettiği bir önceki Dünya Kupasında kadroya çağrılmayan Stângaciu, bu turnuvada 1 numaralı formayı taşımasına karşın, tüm maçlarda Bogdan Stelea’nın ardında 2. kaleci olarak yedek kulübesinde bekledi ve son 16’ya kalan Romanya’nın bir parçası olarak turnuvayı tamamladı. Turnuva sonrasında ise millî takıma veda ettiğini açıkladı.