Diego Carlos’un müdahalesi Messi’de iz bıraktı!

İspanya La Liga'nın 30. haftasında Sevilla ile deplasmanda 0-0 berabere kalarak liderliği Real Madrid'e kaptıran Barcelona, Athletic Bilbao maçı öncesinde gönderme yaptığı bir paylaşımda bulundu.
Barcelona'nın resmi hesaptan paylaştığı Lionel Messi'nin bir fotoğrafı ise dikkat çekti! Sevilla maçında rakip stoper Diego Carlos'un sert müdahalesiyle sakatlık yaşayan Messi'nin bacağında o pozisyon sonrasında iz kaldı!
Hakemin kırmızı kart çıkarmaması ve VAR'a başvurmaması maç sonunda Pique'nin de tepkisini çekmişti.
Messi, Sevilla maçında Diego Carlos ve eski Galatasaraylı Fernando ile tartışma yaşadı.
Lionel Messi bu akşam oynayacakları Athletic karşılaşmasında fileleri havalandırması durumunda kariyerinin 700. golünü atmış olacak.