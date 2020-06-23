Bitlisli kayakçılar asfaltta şampiyonalara hazırlanıyor

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünde görev yapan antrenörler Sedat Doymaz ve Celal Apak gözetiminde Bitlis-Tatvan çevre yolunda antrenman yapan sporcular, sosyal mesafe kuralına uymayı da ihmal etmiyor. Antrenman yapacak pist olmadığı için çalışmalarını ya Tatvan sahilinde ya da kara yolunda gerçekleştiren kayakçılar, yarışmalarda derece alabilmek için saatlerce çalışıyor.

Genç sporcuları şampiyonalara hazırlayan antrenör Sedat Doymaz, kayak takımının daha iyi başarılar elde etmesi için yoğun çaba gösterdiklerini ifade etti. Doymaz, antrenmana başlamadan sporculara corona virüs salgını nedeniyle sosyal mesafe kurallarını hatırlattığını belirterek, “Corona virüs nedeniyle antrenmanlara ara vermek zorunda kalmıştık. Normalleşme dönemine girmemizle birlikte biz de antrenmanlarımıza başladık. 2020 ve sonrasında yapılacak olan müsabakalara hazırlanıyoruz. Geçtiğimiz kış mevsiminde sporcularımız büyük bir başarı elde etti. Aynı zamanda İsviçre'deki yarışlarda bir sporcumuz ülkemizi ve ilimizi en iyi şekilde temsil etti. Ayrıca Balkan Şampiyonası’nda ise yine üç sporcumuz başarı elde etti. Bu yıl yapılan Türkiye Şampiyonası’nda ise ilk dörtte bizim üç sporcumuz vardı. Sosyal mesafeyi korumak kaydıyla antrenmanlarımıza devam ediyoruz. Aramıza bu yıl yeni sporcular katıldı, amacımız bu sporcularımızı Türkiye şampiyonu yapmak. Virüsten dolayı çok verimli bir çalışma yapamıyoruz, ama inşallah kısa sürede virüsten kurtulup antrenmanlarımıza tam anlamıyla devam ederiz” diye konuştu.

Doymaz, Bitlis-Tatvan çevre yolu trafiğe açılana kadar burada antrenmanlarına devam edeceklerini söyleyerek, “Bitlis'te yaz aylarında ya bu tür trafiğe kapalı alanda ya da araç girmediği için Tatvan ilçemizdeki sahilde çalışmalarımızı gerçekleştiriyoruz. Kışın ise Nemrut Dağı'nda kayaklı koşu çalışmalarımızı yapıyoruz” dedi.