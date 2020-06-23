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Beşiktaş, Floransa’ya takıldı! Boateng…

Beşiktaş, yeniden kiralamak istediği Boateng'in garanti ücretinin 900 bin Euro’luk kısmını ödemeyi teklif etti. Floransa ekibi Fiorentina ise 1.7 milyon Euro’da ısrar edince iş çıkmaza girdi.

SKOR ÖZEL | Ali Aydın
08:47 -
Haberler Beşiktaş
Beşiktaş, Floransa’ya takıldı! Boateng…

Devre arasında bir yılı opsiyonlu 1.5 sezonluğuna kiralanan Kevin-Prince Boateng'in Beşiktaş'taki geleceği belirsizliğini koruyor. Bu konuda yaşanan olumsuz gelişmeyi ise SÖZCÜ açıklıyor. Edinilen bilgilere göre siyah-beyazlılar, Boateng'in sözleşmesinde yazan ‘10 maç oynaması halinde kiralık sözleşmesi 1 milyon 750 bin Euro garanti ücretle 1 yıl uzar' maddesini kaldırdıktan sonra Fiorentina ile yeniden temasa geçti.

TAMAMINI KARŞILAYIN!

Boateng’i gelecek sezon da kiralamak istediklerini ileten siyah-beyazlılar, 900 bin Euro garanti ücret ödemeyi teklif etti. Bu futbolcunun 1 milyon 750 bin Euro'luk maliyetinin tamamını Beşiktaş'ın karşılamasını isteyen Fiorentina ise teklife olumsuz yaklaştı. İki kulüp arasında orta yol bulunamazsa kalmaya sıcak bakan Boateng'le devam edilmeyecek.

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