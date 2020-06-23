Alanyaspor-Trabzonspor maçının ardından ortalık karıştı! Ahmet Ağaoğlu ve Hasan Çavuşoğlu tartıştı

Süper Lig'in 28. haftasında Aytemiz Alanyaspor, sahasında karşı karşıya geldiği Trabzonspor ile 2-2 berabere kaldı. Müsabakanın bitiş düdüğünün çalmasıyla birlikte ise protokol tribününde hareketli dakikalar yaşandı. Bordo-mavili takımın başkanı Ahmet Ağaoğlu ve beraberindeki yöneticiler, Aytemiz Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu ile karşı karşıya geldi. Sinirlerin gerildiği tribünde başkanlar Ahmet Ağaoğlu ve Hasan Çavuşoğlu uzun süre sözlü olarak tartışma yaşadı.

İLGİLİ HABER Ahmet Ağaoğlu`nun havalimanında promili ölçüldü!

MAÇIN ARDINDAN OLAY YARATAN AÇIKLAMALAR

Güvenlik güçleri Çavuşoğlu ve Ağaoğlu’nu ayırmakta güçlük çekti. Kavgaya dönen tartışma diğer yöneticilerin ve görevlilerin araya girmesiyle yatıştırıldı.

Maçın ardından olaylarla ilgili açıklamalarda bulunan Ahmet Ağaoğlu ve Hasan Çavuşoğlu çok konuşulacak ifadeler kullandı. Beyaz Tv’de canlı yayına katılan Hasan Çavuşoğlu Ağaoğlu’nun alkollü olduğunu söyleyerek şu ifadeleri kullandı:

‘BANA VURMAYA KALKTI’

“Futbolun her kademesinde bulundum. Hayatımda böyle bir rezaleti ilk kez yaşıyorum. Ahmet Ağaoğlu en büyük ağabeyime Ahmet Çavuşoğlu’na küfür etti. Hatta bana da vurmaya kalktı. Ahmet Ağaoğlu, maçtan sonra önüne gelen herkese tekme tokat giriyordu.”

‘KÜFRETMEYİN BÜYÜK AĞABEYİM DEDİM’

Ağabeyime küfrü duyunca, Ahmet Ağaoğlu’na ‘Küfretmeyin, büyük ağabeyim’ dedim. Dinlemedi, bana küfretti, vurmaya kalktı. Küfrediyor, küfretme diyorum ben, ayıp oluyor diyorum hep. Trabzonspor’un teknik direktörü Hüseyin Hoca, bizim yöneticimize küfretti, bunu herkes duydu. Ahmet Ağaoğlu alkollüydü,içki kokusundan midem bulandı.”

Hasan Çavuşoğlu’nun açıklamalarının ardından canlı yayına katılan Ahmet Ağaoğlu iddiaları yalanlayarak alkol promil testine gireceğini ifade etti. Ölmüş annesine küfür edildiğini belirten Ağaoğlu şu ifadeleri kullandı:

‘HAYATIM BOYUNCA ALKOL ALMADIM’

“Şu anda alkol muayenesine giriyorum. Hayatım boyunca alkol almadım, bunların hepsi iftira. Benim ölmüş anneme, arkadan onun ağabeyi küfür etti, ben de ona küfrü iade ettim. Ondan ortalık karıştı.”

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Antalya dönüşünde şehre ayak basmalarının ardından polise promil testi yaptırdı. ‘0’ promil çıkan Ağaoğlu, “Alkol kullanan bir insan değilim ama öyle bir yakıştırma yapmışlar. İftiranın sonu yok” dedi.

‘KÜFÜR ETMESİNİ GEREKTİRECEK NE VARDI?’

“Uçağı bekletiyoruz. Karakoldan ekip talep ettik, alkol muayenesine gireceğim. Anasından doğduğundan beri alkol almamış birinden kaç promil alkol çıkacak göreceğiz. Bizim bulunduğumuz tarafa küfürler ederek gelen insan, ağabeyiymiş. Bizim bulunduğumuz bölüme kadar gelip ağza alınmayacak küfür etmesini gerektirecek ne vardı?”

‘ALLAH CEZASINI VERSİN Mİ!’

“Kimse bize küfretmedi, bize sataşmadı, hakaret etmedi. Biz de köyün delisiyiz. Hüseyin Hoca neredeydi? Saha içinde. O küfür ettiğini söyledikleri yönetici neredeymiş? Sahada mı? Yalancının Allah cezasını versin mi!”

‘BİZİ BİR ŞEYLERİN İÇİNE ÇEKMEYE ÇALIŞIYORLAR’

”Hüseyin hoca maç boyunca saha içindeydi. O yönetici neredeydi, yukarıda. Yalancının Allah cezasını versin mi? Hüseyin hoca ağzını açmadı. Bizi bir şeylerin içine çekmeye çalışıyorlar, belli ölçüde başarılı oldular. Telefonda bana gösteriyor, ‘Ağabeyime küfrediyorsun’ diyor, ağabeyim dediği de bakan Mevlüt Çavuşoğlu, ben de ‘Ağabeyin benim hayatta saygı duyduğum nadir insanlardan biridir, sen kimsin?’ dedim.”